Lucas Zelarayán: "Mientras yo tenga la camiseta puesta, la voy a defender a muerte"

Tigres sigue afinando detalles para lo que será su debut en la Liga. El torneo está cada vez más cerca de dar inicio y los felinos apuntan a llegar de la mejor manera para enfrentar este próximo sábado en punto de las 21:00hrs a la escuadra de los Esmeraldas del León, dentro de la primera fecha del Apertura 2018.

Uno de los nombres que tanto ha sonado para dejar las filas de la escuadra regiomontana, ha sido Lucas Zelarayán. Equipos de Sudamérica han sido los que buscan hacerse de los servicios del mediocampista, sin embargo, él se dijo enfocado en lo que es su presente con el cuadro de la Sultana del Norte.

“El otro día, la verdad que fue un buen partido el del Campeón de Campeones. En lo personal me sentí bien y bueno obviamente ya pensando en el juego del sábado, en lo que viene en el torneo. Hicimos una buena pretemporada, sirvió para que el equipo agarre confianza y bueno trataremos de ponernos mantenernos. Sabemos que León es un buen equipo, siempre se hace difícil acá en nuestra cancha”.

El ‘Chino’ dijo lo siguiente sobre su estadía o salida de los auriazules: “No puedo nunca pensar en otra cosa que no sea el club donde estoy en el momento, cómo lo es Tigres ahora. Mientras yo tenga la camiseta puesta, la voy a defender a muerte y no puedo pensar en otro club. Negociaciones, ofertas, se encargan de club a club y yo solo me dedico a entrenar”.

“Siempre que arranca cada torneo, espero jugar la mayor cantidad de minutos posibles. Sé que son muchos jugadores, todos de gran nivel, de Selección, que te obligan estar siempre al cien. Ojalá pueda seguir por este camino del gol, de la confianza y así poder jugar más minutos”, finalizó.