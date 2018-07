Omar González: "El equipo jugó bien"

Google Plus

Los Rojinegros del Atlas iniciaron su participación en el torneo Apertura 2018 en casa frente a los Gallos Blancos de Querétaro, con un empate a 0 goles, pero un partido con mal sabor de boca, ya que se pudieron llevar el triunfo. Así lo reconoció el defensor central estadounidense, Omar González, quien opinó al respecto.

“Me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, la verdad que a todo el grupo nos costó los primeros 10 minutos para calmarnos y después de eso empezamos a dominar el partido, atrás jugamos muy bien, toda la línea de defensa jugó bien, como grupo lo hicimos y casi no llegaron al gol”.

El camiseta número 14 debutó con la casaca rojinegra a lado del también experimentado Leiton Jiménez, a quien reconoció como un buen compañero en la zaga, con quien tuvo buena comunicación. Asimismo dijo sentirse feliz de jugar en la cancha del Estadio Jalisco como jugador de los Zorros.

“Para nosotros primero es estar bien defendiendo y mantener el cero, adelante tenemos que meter gol, hoy no se pudo pero tuvimos muy buenas oportunidades, ojalá para la próxima podamos meter gol. Nosotros dos (él y Leiton) tuvimos mucha comunicación y la verdad, Querétaro nunca llegó a nuestro gol, creo que jugamos bien.”

El nacido en los Estados Unidos sabe que tiene un equipo fuerte y competitivo, y así lo quieren demostrar para clasificarse a la fiesta grande. Pues cada partido quieren demostrar que están para pelear por cosas grandes. Reconoce que tiene buen grupo y la confianza en poderlo lograr.

“Vamos a ir partido a partido, lo bueno que no perdimos y mantuvimos el cero. Nosotros pensamos que podemos llegar a liguilla, tenemos fe en cada uno y hay que ir partido a partido a ver cómo nos va”, finalizó el defensor rojinegro.