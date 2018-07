El 'Diablo' debuta con trinufo

Toluca: A. Talavera; C. Borja, O. González, C. Calvo, R. Salinas; R. Sambueza (C), W. Da Silva (A. Domínguez, min. 64), A. Ríos, L. Quiñones (A. Escoto, min. 83); A. Vega y P. Canelo (K. Castañeda, min. 72). DT: Hernán Cristante.

Monarcas: C. Sosa; E. Velarde, E. Loeschbor, G. Achilier (C), C. Guzmán; R. Sandoval (G. Lezcano, min. 63), R. MIllar (M. Sansores, min. 73), A. Rocha, C. Fierro (R. Meraz, min. 57); D. Valdés; e I. Ávila. DT: Roberto Hernández.

MARCADOR: 1-0, min. 46, P. Canelo. 2-0, min. 90, R. Sambueza.

ÁRBITRO: José Peñaloza. Amonestó a: W. Da Silva (min. 7), E. Loeschbor (min. 11), A. Rocha (min. 20), G. Lezcano (min. 90+2). Expulsó a: A. Rocha (min. 48).

INCIDENCIAS: Jornada 1 del torneo Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Nemesio Díez: 16,703 espectadores.