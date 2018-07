Ricardo Ferretti: “El fútbol no tiene edad”

Google Plus

Regresó la regla de los menores para el Apertura 2018 y con ello la imposición para que los equipos tengan que poner a futuros talentos sobre el terreno de juego para irlos fogueando de cara a las siguientes temporadas. Entorno a ello, Ricardo Ferretti no se ha caracterizado por ser un timonel que promueva a los jóvenes, sin embargo, estará meditando junto con la directiva si cumplirán la nueva estipulación: "Tenemos que cumplir la regla, si no la cumples pierdes tres puntos, podemos decir que pudiéramos jugar 16 juegos y perder uno, si no la utilizo, puede ser".

Asimismo, aseveró que para el fútbol no hay edades: “El fútbol no tiene edad, naturalmente se está haciendo en la liga y en la copa sencillamente porque se acercó el Mundial. De repente no hay jugadores en una cantidad que uno piensa que debe de haber, entonces imponen a los equipos a probar a los jóvenes, pero estos tienen que jugar porque su preparación y formación ha sido adecuada”.

A pesar de contar con el equipo campeón de la Sub-20, el ‘Tuca’ afirmó que el proceso de los jóvenes de Tigres tiene que ser poco a poco: “Es aún más grande la exigencia, tenemos el equipo campeón Sub-20, de ahí podemos sacar una buena cantidad de jugadores; hay tres o cuatro elementos de las básicas que si siguen con el proceso y la mentalidad que tienen, creo que pueden llegar a tener un buen futuro en el fútbol”.

Por último, indicó que Jonathan González debutó gracias a su talento y cualidades y no con base en imposiciones del reglamento: “Monterrey tiene a este muchachito Jonathan, es un talento y está bien formado, son los jóvenes que tenemos que producir porque si yo suelto dos o tres nombres, el jugador ya se empieza a crecer, piensa que es la octava maravilla y no”, culminó Ricardo Ferretti.