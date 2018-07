Giovani Hernández se ilusiona con hacer un buen torneo

Google Plus

Los Rayos del Necaxa se alistan para visitar a los Pumas de la UNAM, y el refuerzo hidrocálido, Giovani Hernández, habló con los medios de comunicación sobre lo que fue su debut con los rojiblancos en la primera fecha ante América y lo que será el próximo duelo ante el cuadro universitario.

El exjugador de Chivas y Zacatepec habló del gusto que tiene por una nueva oportunidad en la Primera División: “Bendecido de la oportunidad que me ha brindado el Club y a la vez ilusionado de hacer bien las cosas, de aportarle al equipo, de lograr grandes cosas, esa es mi meta y la ilusión que tengo ahora que me brinda la oportunidad Necaxa”.

Sobre el estilo de juego que practica Michel Leaño, a quien ya conoce desde su anterior equipo, habló sobre el tener el dominio de balón: “Eso es algo que nos ayuda a todos, porque corres menos, tienes más el balón, no te ahogas, es un factor positivo para el equipo que es joven y tiene mucha hambre de hacer grandes cosas, creo que vamos por un buen camino”.

El nacido y formado en Guadalajara mencionó sobre sus aspiraciones personales, en especial, con su regreso al máximo circuito con Necaxa, tras un buen tiempo en el circuito de ascenso: “Tengo como revancha y como metas regresar al nivel que un día me vieron todos y por qué no mejorarlo ahora que me da la oportunidad Necaxa”.

El casaca 28 necaxista sabe de la dificultad que representa enfrentar a Pumas en la altura y al horario del cuadro capitalino: “Sabemos que ningún equipo es un día de campo y nosotros vamos a ir a enfrentar a Pumas con una gran disposición, con una gran humildad, con mucho sacrificio por el horario en el que juega Pumas”.

Gío reconoce que Necaxa tiene buen plantel, en especial, en la parte de adelante, así que tendrá que demostrar su calidad en los minutos que le correspondan dentro de la cancha: “Uno se va ganando su lugar en los entrenamientos, ahí le vas dando la pauta al entrenador de saber si estás para arrancar o para entrar como revulsivo, yo me estoy esforzando en mí, en trabajar al máximo, en dar todo en los entrenamientos para que se me abran las oportunidades y aprovecharlas cuando me toque jugar”, finalizó el volante zurdo.