La Franja doblegó al Diablo

Una fría noche en la Angelópolis fue el escenario bajo el cual, el Club Puebla debutó ante su afición en este torneo Apertura 2018. El Estadio Cuauhtémoc fue el inmueble en el que los camoteros recibieron al subcampeón, los Diablos Rojos del Toluca.

En punto de las 21:00 horas, Jorge Antonio Pérez Durán hizo sonar su silbato y los locales comenzaron a tocar el esférico en la capital poblana; la primera aproximación fue para los pupilos de Enrique Meza, luego que Angulo llegase a línea de fondo y sirviera para Acuña, quien con una volea mandó el balón por encima de la meta visitante.

Apenas el cronómetro indicaba los 10 minutos de partido cuando Tabó cayó dentro del área choricera tras un contacto con el zaguero Carlos Calvo; el silbante no dudó y decretó la pena máxima a favor de la Franja. El experimentado defensor Daniel Arreola fue quien pronto tomó el esférico y desde los once pasos abrió el marcador con un disparo colocado, que si bien alcanzó a desviar Talavera, el contacto no fue suficiente para evitar la caída de su meta.

La respuesta de los Diablos llegó a través de un balón parado, Antonio Ríos cobró directo al arco poblano, sin embargo, el balón terminó desviado de la meta. Llegada la primera media hora de partido, Toluca tuvo un par de oportunidades al ataque, a primera instancia con un disparo desviado de Salinas y posteriormente, con una diagonal de Borja que cortó Vikonis antes que llegase Canelo para empujar.

Pocos segundos más tarde de la aproximación mexiquense, la Franja llegó al área rival y el balón cayó en los botines del “Gringo“ Torres, quien desde los linderos del área y sin pensarlo dos veces, disparó potente y colocado, mandando a guardar la de gajos e incrementando la ventaja de los locales.

El gustó duró poco pues al 36‘, Osvaldo González cayó dentro del área rival y el silbante marcó penalti para Toluca. Rubens Sambueza fue el encargado de hacer efectiva la pena máxima, logrando engañar a Vikonis y acortando distancias en el marcador.

Ya sobre el final de la primera mitad, el mismo ‘Sambu‘ estuvo cerca de anotar a segunda instancia desde la esquina, sin embargo, el arquero poblano logró evitar lo que hubiese sido el gol olímpico para la visita.

Para el complemento, el duelo cambió radicalmente y de los goles, emociones y llegadas, se convirtió en un total control de Toluca, hablando de posesión, aunque sin terminar por causar daño en el arco de los locales.

La única aproximación de la visita en el complemento fue un zapatazo que terminó en la base del poste de Vikonis al minuto 73, siendo lo poco rescatable del complemento.

Con este resultado, Puebla llegó a tres unidades, ubicándose momentáneamente en la décima posición, mientras que los Diablos, con la misma cantidad de puntos, se colocan en el cuarto sitio, por diferencia de goles. La próxima jornada, la Franja visitará al campeón Santos Laguna; por su parte, Toluca recibirá a Chivas.