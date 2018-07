José Cardozo: "No es fútbol lo que se practicó"

Google Plus

Para José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, fue difícil sacar conclusiones de un partido como el de sábado, donde el Rebaño Sagrado recibió al Cruz Azul, en duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura 2018, pues la cancha no permitió que ni los locales, ni las visitas pudieran jugar, que hubo pocas jugadas creadas por parte de los dos equipos:

"A los dos equipos se nos complicó muchísimo la cancha. Hoy no se pudo jugar al fútbol. Nos vamos dolidos porque el partido se definió en un error que cometimos nosotros, perdimos el balón en media cancha y nos hacen el gol al minuto del segundo tiempo", mencionó el entrenador paraguayo.



Para Cardozo no se puede comparar el encuentro de la primera jornada frente a Xolos, en el cual, mencionó que el traslado de la pelota era más lento, pero el equipo llegó a probar su estilo de juego, a comparación de lo sucedido este sábado donde la cancha no estaba en condiciones para desarrollar fútbol, incluso se lo hizo saber al árbitro porque desde su perspectiva era peligroso para los dos equipos, podían aparecer lesiones que no le convendrían a ninguno de los dos equipos y sin embargo terminó por desarrollarse el encuentro:

"Le dije al cuarto árbitro que suspendiera el juego, pero no quiso. La regla dice que cuando hay agua no se puede jugar", recalcó.



El timonel rojiblanco puntualizó que Cruz Azul tiene delanteros con mayor físico, cosa que a los suyos les falta adquirir. Mencionó su satisfacción de que pudo hacer los cambios que quiso según su lectura del partido y, por otra parte, pese a los resultados adversos, sabe que el camino para mejorar y sumar puntos será el trabajo, el esfuerzo y el convencimiento de lo que trabajan día a día:

"Ninguno de los dos equipos fue superior, sabíamos que se podía definir por un error y lamentablemente nos tocó a nosotros. Fue un partido parejo. Mucho pelotazo y ellos tenían más físico que nosotros".

Chivas visitará la próxima jornada a los Diablos Rojos del Toluca, en duelo especial para José Saturnino Cardozo, donde se convirtió en leyenda del club choricero como jugador y también tuvo un paso importante dentro de la dirección técnica.