Madriguera rojinegra: Jornada 2 Apertura 2018

Los rojinegros del Atlas dieron una actuación digna de olvidar en esta jornada 2 en la que cayeron tres goles a cero ante el América en el Estadio Azteca.

Un inicio de partido que prometía

Atlas tuvo un primer lapso de partido bueno, jugando con la pelota, proponiendo, dominando las acciones y presionando a la escuadra azulcrema, fueron 20 minutos muy buenos para los tapatíos. Parecía que presentaban cosas interesantes y que se la pondrían difícil al América. Después de ese lapso, Atlas ya no presentó más cosas.

Errores que cuestan la derrota

Equivocaciones puntuales que eran una constante en el torneo pasado se repitieron en este encuentro. En el primer gol el arquero José Hernández no se quedó con el balón en el tiro de esquina que llegó a los pies de Guido Rodríguez quien no falló y metió el balón al fondo de las redes.

Atlas no se puede dar el lujo de equivocarse en partidos de gran importancia como este, en un equipo en el que los títulos urgen y en el que la afición no se encuentra contenta no existe un margen para los errores, Gerardo Espinoza tiene mucho trabajo que hacer para mejorar.

Balón parado, debilidad rojinegra

Dos goles cayeron a balón parado, específicamente en tiros de esquina. El balón parado no era una situación en contra para Atlas, sin embargo, el América supo hacer daño en esas instancias.

Los 'zorros' tuvieron dificultad en la marcación y eso fue un punto clave para que Miguel Herrera encontrara una debilidad en el equipo del 'loco' Espinoza.

Poco peligro, poca exigencia

La defensa azulcrema fue poco exigida en este encuentro, un Atlas inoperante con el balón, que no encontró profundidad. No generó jugadas de peligro, Agustín Marchesín tuvo muy poco trabajo. Los rojinegros no han anotado en este inicio de torneo, dos jornadas, tres goles en contra, cero goles a favor. Es preocupante que el ataque de 'la academia' aún no se ha hecho presente en estas dos jornadas de certamen.

Responsabilidad que recae en Álvarez

Siendo el fichaje estelar de Atlas, Ricardo Álvarez tiene la responsabilidad de ser un jugador determinante y pieza clave en el esquema de Espinoza. Disputó algunos minutos en el partido y se le vieron cosas interesantes a pesar de no poder cambiar el rumbo de la derrota. Es esencial para Atlas que sus refuerzos en el ataque se manifiesten en el marcador, pues ante un inicio con muchas dudas, tienen que ser los hombres que levanten el rumbo del equipo.