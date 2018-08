Zellyka Arce: "Vamos de menos a más"

Google Plus

Las rojinegras obtuvieron su primer triunfo del torneo al vencer de manera apabullante cinco goles a cero al Querétaro. La victoria para Atlas significa mucha confianza para el grupo dirigido por Fernando Samayoa y ya cuentan con tres puntos en el grupo dos.

Zellyka Arce se tomó unos minutos para platicar sobre el andar del equipo, sobre su compromiso en el club y el resultado positivo en esta jornada:

"Agradecer a la institución por darme la oportunidad, estoy muy contenta y comprometida con el equipo. Yo vengo a aportar, gracias a Dios se nos dio el resultado y esperamos que así siga siendo en las siguientes jornadas"

Arce dio una contundente respuesta sobre su futuro en el futbol y cómo lo está llevando junto con sus estudios, aclaró que no ha hecho declaración alguna sobre un posible retiro del deporte:

"Yo nunca di una declaración de que me iba a retirar del futbol por la escuela, pero al contrario, yo llevo a la par ambas cosas, aquí en Atlas de la misma manera me apoyan para continuar con mis estudios, estoy estudiando medicina, pasé a sexto semestre y continúa el estudio, no lo dejo de lado. Creo que es algo que se debe complementar junto con el deporte".

Atlas dio un partidazo y vino de abajo para empatar dos goles a dos a Tigres en la pasada jornada, las rojinegras no se cayeron y tuvieron capacidad de respuesta para hacerle frente al campeón, lo que les ayudó hoy en su abultada victoria ante Gallos.

"Nosotras sabíamos que íbamos con el campeón pero íbamos con la mentalidad de ganar, para nosotras era un equipo fuerte pero sabíamos que teníamos que sacar el resultado, no se nos dio la victoria pero hicimos un gran partido y de ahí partimos para el día de hoy sacar el marcador a favor".

Atlas ha ido de menos a más, esta victoria le da oxígeno al equipo y se ha notado que las jugadoras se compaginan más a la idea del entrenador, este triunfo representa que se está haciendo un buen trabajo en la semana.

"Creo que se ha trabajado con más intensidad y más que nada trabajamos en la confianza, creo que tenemos muchas que debutaron y poco a poco han agarrado experiencia con el paso de los partidos, vamos de menos a más".

Fabiola Ibarra declaró que se siente contenta por el accionar del equipo en este encuentro, y que se siente feliz por haberle hecho frente al campeón Tigres.

"Feliz porque el partido pasado le competimos al campeón y le dimos un buen partido, dominamos el partido y creo que ahorita por el resultado que se dio estoy muy contenta y muy satisfecha, aunque hay que seguir trabajando".

Ibarra regresó al lugar donde fue campeona en Clausura 2018, Tigres fue la casa de la ahora jugadora de Atlas quien se expresó con sentimiento bueno por enfrentar a su ex equipo.

"Fue un sentimiento padre regresar, poder jugar en contra fue algo muy bueno."

A pesar de la victoria, Fabiola declaró que no está completamente contenta debido a que tiene cosas por mejorar y debe demostrar más.

"Creo que salgo un poco satisfecha no salgo contenta al cien por ciento porque yo sé que me faltan varios aspectos por mejorar pero soy una persona dedicada y me gusta trabajar en el día a día, pero sí salgo felíz porque se dio el resultado y sacamos los tres puntos".

El buen ambiente en Atlas es algo notorio, Samayoa está haciendo un buen trabajo con el grupo, las jugadoras se sienten cómodas en el club y han demostrado su compromiso con el proyecto rojinegro para este torneo.

"Sí, yo estoy comprometida al cien por ciento con Atlas, creo que nunca me había sentido tan a gusto con un equipo, estoy muy a gusto con mi entrenador; con el cuerpo técnico, con mis compañeras y muy feliz por estar en casa".

Atlas empezó el Apertura 2018 con dos derrotas, un inicio titubeante y lleno de dudas, Ibarra explicó lo duro que fue el arranque del certamen para ellas y cómo se ha progresado en estos últimos días.

"Creo que empezamos un poco nerviosas la mayoría, porque la mayoría del equipo empezaba a debutar y nos fuimos soltando, somos un excelente grupo, todas se llevan muy bien, todas son muy dedicadas y creo que cada día estamos jugando mucho mejor y nos vamos juntando más".