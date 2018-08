Tigres; cerca de 30 partidos sin perder en casa

Los Tigres de la U han demostrado a lo largo de los últimos años que han sido el equipo mas consistente en la Liga MX. Como prueba de esto, el equipo de Monterrey esta a un juego de imponer una nueva marca histórica en el fútbol mexicano.

Con su victoria ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 2 del Apertura 2018, los dirigidos por Ricardo Ferretti alcanzaron los 29 encuentros sin perder en el Estadio Universitario, igualando la marca impuesta por Pachuca entre el 2016 y 2017. La última vez que los felinos perdieron en casa fue el primero de Abril del 2017, cuando un solitario gol de Elias Hernández le dio la victoria a León sobre los de la universidad en su cancha.

Anteriormente, los Tuzos impusieron dicha marca desde la segunda fecha del Clausura 2016, cuando vencieron al Querétaro con gol de Rodolfo Pizarro, hasta el 29 de julio del 2017, donde fallaron en llegar al número mágico de 30 partidos en casa sin perder cuando el América los derrotó en el Estadio Hidalgo por 0-2 con par de anotaciones de Cecilio Domínguez.

De poder llegar a esta marca, Tigres se convertiría en el único equipo en la historia de los torneos cortos, en alcanzar treinta partidos en casa sin conocer la derrota. Los de San Nicolas de los Garza enfrentarán este sábado ocho de agosto a los Diablos Rojos del Toluca en el ''Volcán'' por el récord.

Los norteños llegarán a este encuentro de liga tras haber perdido el invicto luego de una derrota por 0-1 en el Estadio Azteca a manos del Cruz Azul. ''Más que no haber anotado, me preocupa que no generemos tiros a gol, nada, eso si me preocupa, esperamos que en el siguiente encuentro podamos hacer más jugadas de peligro.'' dijo el estratega brasileño en relación entre su último partido de liga con el siguiente.