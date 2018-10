Previa Cruz Azul - León: a mantener el paso perfecto en casa

Un partidazo es el que espera suceder la tarde de este sábado en el duelo por la jornada 5 de la Liga Mx cuando Cruz Azul le haga los honores a "La fiera", siendo este un partido con una importante rivalidad creciente desde la final del 97 y con aquella supuesta "maldición panza verde"; ambos buscando demostrar que el momento que viven no es casualidad siendo esta una buena prueba

¿Cómo llegan?

Cruz Azul, se encuentra pitando en la cima de la tabla con un paso casi perfecto y superando duros enfrentamientos, lo cual ha llenado de mucha confianza a los dirigidos por Pedro Caixinha pues dentro de Liga presentan 3 triunfos consecutivos, además de rescatar el empate la jornada anterior ante Tijuana en los últimos minutos y con un hombre menos desde el primer tiempo, con esos resultados le alcanza para ser segundo de la tabla solo por diferencia de goles, por lo que esta latente la posibilidad de ocupar la primera plaza del certamen

Pero no solo eso, también en Copa Mx han hecho una buena labor, pues cuentan con 2 partidos ganados y un empate, situación que los deja muy cerca de calificar como primero de grupo, así que podemos esperar un partido agradable y de buen fútbol por parte del local

León por su parte tuvo un inicio de campaña con bastantes dudas al caer en sus dos primeros cotejos y empatar en su tercer juego, no obstante su mas reciente victoria aplastante propinada a Quéretaro en el Nou Camp por marcador de 4-0 puede ser ese embrión anímico que necesitaba el equipo para tomar confianza y obtener mejores resultados, para demostrar que ese contundente triunfo no es obra de la casualidad y que el cuadro Esmeralda tiene con que competir, aunque por ahora se ubica en la posición 11 buscan cualquier descuido para escalar lugares en la tabla

Dentro del torneo de Copa han tenido una participación bastante decorosa registrando dos victorias y una derrota por lo que necesitan esforzarse un poco más para amarrar su pase a la siguiente ronda y no meterse en problemas

Historial de enfrentamientos

Celestes y Panzas verdes, se han enfrentado en 33 ocasiones, teniendo una ligera ventaja para los capialinos quienes registran 11 triunfos por 13 empates y 9 victorias Esmeraldas, no obstante, la situaciones son totalmente favorables para quien es local, en este caso de 15 encuentros disputados en cachas Azules se registran 8 victorias locales por 5 empates y tan solo 2 derrotas, si las estadísticas se imponen, debería resultar un triunfo para La Maquina

Último enfrentamiento

Estas escuadras chocaron en la Jornada 3 del Clausura 2018 en el Estadio Azul, un duelo cerrado que terminó con un empate sin anotaciones

Jugadores a Seguir

Marin Cauterruccio: Por el lado de la Maquina tenemos a este urugayo, que últimamente se ha reencontrado con el gol, marcando tanto en Liga como en Copa, Cauteruccio busca ser el referente y goleador en el ataque y es que en un plantel con tantas figuras cualquier descuido lo puede llevar a la banca, así que la mejor manera de preservar el puesto es incrementando su racha de anotaciones y que mejor oportunidad que ante León.

Mauro Boselli: El nacido en Buenos Aires, no tuvo una buena participación la jornada anterior pese a que su equipo salio avante, no pudo hacer su gol, no obstante, si hablamos de anotaciones habrá que revisar la lista de goleo de los torneos anteriores para mostrar que Mauro ha sido de los elementos más rentables en los últimos años de todo el fútbol mexicano, tal vez no tiene los reflectores de otros esta muy cerca de convertirse en el máximo goleador de la "La Fiera" de modo que este elemento puede ser el verdugo que rompa con la buena racha de los capitalinos.