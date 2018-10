Noventa años de Grandeza Azul

Roma no se hizo en un día y la grandeza no se adquiere de la noche a la mañana, esta se gana y se trabaja y así lo ha hecho Cruz Azul quien hoy cumple 90 años de fundación, de la mano de Guillermo Álvarez Macías y Carlos Garcés inicio este grande proyecto en Jasso, Hidalgo, a los pies de la Cooperativa, junto a trabajadores y directivos de la cementera se decidió apostar por el futbol por encima del beisbol.

A lo largo de los años, el equipo no competía de manera profesional, tenia presencia en algunos estadios del país pero no de manera oficial, no fue hasta la temporada 1960-1961 en donde por medio de una invitación por parte de la Federación, La Maquina fue registrada en la segunda división y se comenzaba a escribir una gran historia en el mítico Estadio 10 de diciembre.

Poco tiempo duro en la división de plata, puesto que para 1964, el equipo logro el ascenso, superando a equipos de aquella época como Zamora y Poza Rica, de la mano del estratega húngaro Jorge Marik, el equipo daría inicio en su aventura en la primera división, categoría de la cual nunca ha descendido, ya en la primera división el debut no fue de la mejor manera ya que cayo de manera contundente frente a Monterrey por marcador de 4 a 1, pero eso no desanimaría a los cementeros quienes en busca del protagonismo buscarían adueñarse de los primeros puestos.

No pasaría mucho tiempo para que el esfuerzo de los jugadores rindiera frutos, fue hasta la temporada 1968-1969 donde el equipo conseguiría su primer titulo de Liga, el equipo termino como líder general del campeonato y consumo aquella gran temporada en la cual también conseguirían la antigua Copa México y el trofeo Campeón de campeones, la pasión se vivía en éxtasis ero nadie se imaginaria que ese apenas era el comienzo de una época dorada.

La década de los 70’s es considerada como la mejor época del club, aquí el equipo se unió al selecto grupo de los equipos denominados ‘Grandes’ ya que arraso totalmente y domino toda una década, consiguiendo 6 ligas (Entre ellas un tricampeonato y un bicampeonato, un campeón de campeones y tres copas de concacaf, añadiéndoles las que consiguieron en 1969, el equipo había tomado una popularidad y un respeto muy grande a nivel nacional por lo que se decidió mudar al equipo a la Ciudad de México, nombres como Héctor Pulido, Javier Guzmán, Miguel Marín, Octavio Muciño, Fernando Bustos, Alberto Quintano y Eladio Vera hacían eco por su nivel de juego, en esta época la afición le agradeció totalmente a Raúl Cárdenas y a Ignacio Trelles quienes formaron parte muy importante de esta historia.

Todo esto parecía como un cuento de hadas, en donde la felicidad parecía no tener fin, fue durante la década de los 80’s y hasta 1997 donde el equipo entro a una racha negativa en donde era uno de los antagonistas principal del campeonato pero que no lograba obtener la corona, esta fue la primera gran sequia del equipo.

Fue hasta el Invierno de 1997 donde el equipo volvería a probar las mieles del éxito y ganaría su octavo titulo de Liga, además de que en el ultimo año había sumado también dos copas de la concacaf y la ultima Copa México antes de su regreso en 2012 como Copa Mx, con un gol de oro por parte de Hermosillo, la maquina terminaba con una larga sequia pero no seria suficiente ya que daría inicio a otra y que hasta el momento la ha marcado como el peor momento del club en toda su historia.

El equipo seguía siendo protagonista, llegaba a finales, consiguió ser el primer equipo en llegar a una final de Copa Libertadores en 2001 en donde lastimosamente cayo ante uno de los mejores Boca Juniors de la historia, el quiebre de esta historia seria cuando luego de ganar la Copa Mx en el torneo Clausura 2013, la maquina perdiera de manera estremecedora la final de Liga nada mas y nada menos que contra el América, si bien es cierto que el equipo ganaría después su sexta liga de campeones de la concacaf, el equipo no se ha podido recuperar de aquella derrota, lo que lo tiene ahora en problemas de descenso y con tres años sin clasificar a la liguilla.

Este equipo sigue siendo grande, aunque a los medios no les guste pero esa falta de carácter en los últimos minutos ha sido determinante para el presente de esta institución, la cual debe recuperar la memoria y la identidad con los colores ya que como decía el buen Ignacio Trelles:

“La camiseta de cruz Azul pesa igual que un bulto de cemento”.