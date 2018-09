Miguel Herrera: “Tenemos una gran actitud”

En la Jornada 10 del Apertura 2018, el Club América visitó a Puebla en una fecha decisiva para comenzar a asegurar un lugar en los ocho primeros y no complicar su clasificación a la liguilla. Una jugada en el último minuto de Bruno Valdez, quién además acababa de ingresar, fue la que hizo que las Águilas se llevaran las tres unidades.

En conferencia de prensa, el técnico mexicano, habló sobre el funcionamiento de si equipo, los errores y aciertos en el partido: “Es un equipo que propone, si no tuvieramos llegadas, si no estuvieramos generando oportunidades, si la figura del partido no fuera el portero rival que tapa tres o cuatro oportunidades impresionantes, me pondría mal me pondría molesto, pero el equipo es el que esta buscando, el que esta intentando; hoy reitero, nos quedamos con un hombre menos por una desconcentracion y el equipo siguió buscando”.

También se le cuestionó sobre lo que le hace falta al equipo para funcional al 100%, ya que los detalles en los partidos son los que los alejan del triunfo y Miguel Herrara contestó que solo le falta concretar las oportunidades.

Hoy en el partido, la defensa ‘azulcrema’ no estuvo fina y descuidó la marca y sobre ello, solo dijo: “Las distraciones en el balón parado”.

Las Águilas han tenido la desventaja de tener a muchos lesionados titulares, la mayoría no se ha podido recuperar: “Desfortunadamen Roger (Martinez) viene de una lesión pero ya estará para la siguiente semana, esperemos que ya tengamos más completo al equipo”, además comentó que para la próxima fecha todos ya estarán listos para regresar al campo.

Uno de los tantos del partido, fue gracias a Oribe Peralta, jugador que ha regresado ha marcar después de una mala racha: “Contento (sobre la actuación del mexicano), es un tipo que genera y realiza, si se la dejan ahí, él empuja”.

Uno de los erroes del equipo, fue quedarse con un jugador menos; Edson Álvarez fue quién cometió una desconcentración y el técnico solo dijo: “Luego hablaremos”.

Por último, Herrera habló sobre el funcionamiento del partido y el resultado a favor, a pesar de ganarlo en los últimos minutos del juego: “Sale bien, Puebla venía haciendo buenos partidos, estan corriendo bastante, hoy el equipo mostró que también corriendo tenemos una gran actitud y después tuvimos la pelota, parece que el equipo fue el que buscó el partido todo el tiempo, tuvo la pelota, los tiempos. La verdad es que el empate parecía injusto en el momento en el que se estaba dando”.