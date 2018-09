Previa Pachuca – Cafetaleros: empieza la eliminación directa

La fase de eliminación directa de la Copa MX empieza, Tuzos y Cafetaleros se medirán este martes en el estadio Hidalgo, en un partido donde solo uno será el vencedor; entre los dos equipos hay contrastes muy marcados de cómo llegaron hasta esta fase.

Pachuca

Foto: Aarón López

Los pupilos de Pako Ayestarán llegan a estos octavos de final después de una fase de grupos casi perfecta, 10 puntos y solo con un empate de los 4 partidos que disputaron, son los números con los que se muestran los de la bella airosa.

Levantar este título es algo que a Pachuca se le ha negado y ante Cafetaleros buscan empezar a construir su camino hasta la gloria.

Cafetaleros

Foto: @Tapachula_FC

Por su parte los chiapanecos no son ni cerca favoritos en este partido, sin embargo no desconocen estar en esa etapa y buscan repetir la actuación del torneo pasado donde llegaron hasta los cuartos de final.

En la fase de grupos no la pasaron para nada bien, para calificar cinco puntos le valieron y con ello lograr colarse a estos octavos; una victoria 3-0 contra el Atlético San Luis en la última jornada de copa, los metió de nueva cuenta a esta fase.

Jugadores a seguir

Leonardo Ulloa

Foto:Getty Images

​El argentino llegó como refuerzo para Pachuca este torneo y aunque no cuenta con muchos minutos, el torneo de copa significó su estreno como goleador Tuzo.

En la última jornada fue cuando Ulloa pudo con un remate de cabeza abrir su cuenta goleadora con Pachuca y sus buenas actuaciones cuando ha tenido oportunidad lo hacen un jugador de cuidado dentro del área, sobretodo en el juego aéreo.

Félix Araujo

Foto: Imago7



El central y capitán de Cafetaleros tendrá una dura prueba ante la rápidez de la ofensiva de Pachuca, pero su experiencia y agallas serán vitales para que gane estos juegos individuales.

Su liderazgo y compromiso en la defensa, deberán ser factores para que su equipo pueda conseguir avanzar a los cuartos de final, una tarea que luce complicada, pero el será el encargado de mantener orden y solidez en la parte de atrás.