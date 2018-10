¿Qué fue de Alejandro 'Pelado' Acosta?

Alejandro Javier Acosta nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de julio de 1980. Sus cualidades como zaguero central, pundonor y gran juego aéreo, se conjugaron con distintos factores para regresar al Puebla, por un momento, al protagonismo del futbol mexicano en 2008.

Su llegada a la Franja

Corría el año 2008 cuando el nombre de Puebla sonó en el radar de Acosta. El ‘Pelado’ defendía la camiseta de Defensor Sporting en la primera división de Uruguay, donde saldría campeón a la postre, cuando “a mitad de ese torneo Mario (Orta) me comentó que había posibilidades de ir a Puebla”.

Las negociaciones con la directiva camotera se dieron de buena manera para que, en la pretemporada de diciembre 2008, Acosta entrenara bajo las órdenes del ‘Chelís’. “Mi primer contrato fue a préstamo por sólo 6 meses. Como quien dice, llegaba a prueba. En ese entonces no hacían contratos muy largos”, recuerda el #3.

Acosta llegó a Puebla días antes de que iniciara el Clausura 2009, donde la Franja se jugaba el descenso. Su adaptación no fue sencilla, por decir lo menos. Exhibido junto con el resto de la defensa en la jornada 1 contra Monterrey y expulsado en el siguiente partido ante Necaxa. Mientras la afición y prensa demandaba a Chelís quitarle la titularidad, Acosta aguantó la crítica y terminó callando a sus detractores con goles y juego aéreo. En la Liguilla, anotó un doblete a Monterrey en cuartos de final y, uno más, en aquella fatídica llave de semifinales con Pumas. “Después de ese torneo renové por un año en condición de préstamo y al término firmé nuevamente por un año más, siempre a préstamo”. Durante el Apertura 2009, Acosta volvió a ser uno de los pilares de aquel Puebla que cayó a manos de Cruz Azul en la primera fase de Liguilla.

Su periplo con la Franja fue de 5 temporadas. “En esos dos años y medio solamente tuve un parón por romperme el tobillo izquierdo. Eso fue contra Atlas en Guadalajara. Por suerte, tuve uno de los mejores kinesiólogos que he conocido (Carlos Enrique Peçanha)”.

Su salida del Puebla

Acosta recuerda que su salida del Puebla en 2011, probablemente, fue por una declaración. “Creo que fue por una declaración sobre unos atrasos de sueldo. No dije nada malo, solo la verdad de los que nos estaba sucediendo. A Henaine, dueño del equipo, en ese momento no le gustó. Ahí me hizo la cruz y ya no le gusté más”, y agrega, “no sé si fue por ser uno de los jugadores que había llevado Chelís”. Tener que dejar al club por esa situación lo dejó muy triste. “Yo no me quería ir, pero no podía hacer nada. Así es el futbol: hoy sirves, mañana no y adiós. Ni las gracias”.

Con el Pelado fuera de los planes, el uruguayo sufrió en carne propia las miserias del Régimen de Transferencias. “Ese Draft fue muy feo porque la directiva pedía mucha plata por mi préstamo. Si, en vez, los equipos de Primera querían comprarme, la directiva decía que no”.

Por el bloqueo económico, Acosta tuvo que esperar al Draft de la entonces Primera ‘A’, pero nuevamente ocurrió lo mismo. “Los que se interesaban querían compra y no préstamo por esa cantidad”, hasta que en las últimas horas del Draft, “tuve que yo mismo llamar a Henaine y pedirle que bajara la plata que quería, pero me colgó. ‘Que no podía hablar’. Tuve que llamar a Jesús Lopez Chargoy y pedirle a él que bajaran el monto y me pudiera contratar un equipo”. Al último momento Veracruz lo contrató por un año a préstamo, aunque, a los seis meses, fue cedido a Dorados de Sinaloa.

La vida después del Puebla

Acosta cambió la liga mexicana por su natal campeonato. En el Cerro Largo jugó dos temporadas para luego migrar al Deportivo Petapa guatemalteco y regresar nuevamente a Cerro Largo. En 2015 partió a la liga de Guatemala con el Carchá. Un año después, Miramar Misiones lo recibió de nuevo en la liga uruguaya y el Club Atlético Boston River posteriormente lo reclutó a sus filas.

En junio de 2017, regresó a México con Venados de Mérida. “Me llamó ‘Chelís’, que estaba ahí dirigiendo y fui por sólo un torneo. A los dos días que llegué, ‘Chelís’ se fue y Bruno Marioni fue el DT. Jugué hasta finalizar mi contrato y retorné a Uruguay ya cerrando mi carrera como profesional”.

Desde entonces, el ‘Pelado’ cambió los botines por los libros. “Terminé mi curso de mecánica industrial, y estoy en espera de un trabajo en ese rubro”.

A partir deque dejó el empastado se mantiene laboralmente activo con “trabajos de herrería”, aunque su romance con la pelota sigue vivo. “Estoy esperando recibirme de entrenador para poder seguir vinculado al futbol”, pero como él mismo dice, “si Dios quiere”.