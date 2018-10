Ignacio Ambriz: "Me gustó la garra del equipo"

<blockquote> <p>Dramatismo puro se vivió este miércoles en el <a href="http://www.vavel.com/tag/león">León</a> ante Pumas de los <strong>Cuartos de Final de la Copa MX</strong>, y es que fue en la tanda de penales donde los Esmeraldas pudieron ganar. Ante eso, <a href="http://www.vavel.com/tag/ignacio-ambriz">Ignacio Ambriz</a>, técnico de la Fiera, aprovechó el momento post partido para agradecer a sus jugadores y afición por la entrega mostrada en el partido.</p> <p><em>“Agradecerle a Dios por el pase a semifinal y <strong>después aplaudirles a mis jugadores por esa gran actitud</strong>, ese coraje, hoy vi ese León con garra, también aplaudirle a la afición que fue el jugador número 12 para sacar este buen resultado”</em>, declaró en conferencia de prensa.</p> <p>Por lo mostrado, queda claro que los Panzas Verdes y el mismo ‘Nacho’ Ambriz irán con todo para conseguir la Copa MX, pero en Semifinales tendrán a un equipo que no es nada fácil, como <strong>Cruz Azu</strong>l, que al mismo entrenador no le interesa al ya estar enfocado en Monarcas, rival para el próximo sábado en Liga.</p> <p><em>“Cruz Azul no me interesa por el momento, me interesa Morelia, el sábado tenemos otra final más porque necesitamos acercarnos al octavo lugar y esperemos el sábado hacer otro gran partido que nos permita sacar el resultado”</em>, cerró.</p> </blockquote>