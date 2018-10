 ¿Qué fue de... Narciso Mina?

Siempre que se habla del Atlante, es hablar de un club con buen ojo a la hora de fichar a jugadores extranjeros, desde un Federico Vilar a un Giancarlo Maldonado o un Luis Gabriel Rey y otros nombres de importancia, sin embargo, hay ocasiones en las que hasta los potros de hierro se equivocan a la hora de hacer fichajes, prueba de ellos el ecuatoriano Narciso Mina.

El delantero llego a los potros proveniente nada más y nada menos que de las águilas del América a cambio de un millón de dólares y luego de haber perdido la final del Apertura 2013 ante León y ser señalado como uno de los principales culpables debido a sus constantes fallas frente al arco rival durante aquella final, a pesar de esto, Narciso llego como fichaje bomba a los potros que buscaban goleador para afrontar el reto de no descender, para mala fortuna de los azulgranas el ecuatoriano nunca se adaptó a Cancún, con lo que únicamente pudo disputar once encuentros y marcar la miserable cantidad de dos goles en todo el torneo para a la postre terminar descendiendo con Atlante, por si fuera poco, en el Ascenso MX mantuvo la tendencia con once partidos y un par de anotaciones lo que le termino costando su salida del futbol mexicano.

En el año 2015 regreso a su país para enrolarse a las filas del club Liga de Quito con el que marco la cantidad de quince goles para posteriormente ser fichado por el club San Martin de San Juan de Argentina con quienes hizo un total de dos goles para de nueva ocasión retornar a su país, en esta ocasión con el equipo Mushuc Runa. Actualmente Narciso Mina juega en la segunda división de Ecuador defendiendo los colores del club Clan Juvenil y está cerca del retiro.

Dato:

La temporada más goleadora de Narciso Mina fue en el año 2012 jugando para el Barcelona de Ecuador en donde marco 31 goles en 41 encuentros.