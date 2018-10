Consideró Julián Quiñones que Tigres ha bajado el nivel 

Terminó la Fecha FIFA correspondiente al mes de octubre y ahora regresa la actividad en la Liga. Este próximo domingo Tigres tiene una complicada visita a territorio capitalino para enfrentarse a los Pumas en CU en un horario poco habitual para el cuadro de David Patiño, nada más y nada menos que a las 16:30hrs.

De cara a este encuentro, el atacante sudamericano, Julián Quiñones, habló sobre lo que tiene hacer la escuadra regiomontana de cara a la recta final de la Fase Regular, para poder así lograr una nueva clasificación a la Liguilla del futbol mexicano.

“A veces tenemos muchos errores, hay que tratar de corregir esos pequeños detalles que cometemos infantilmente, que se nos escapan por ahí de no querer correr o algo. Tratar de mejorar eso para ser un equipo, no digamos perfecto, sino que no tener tantos errores fuera de lo común”.

Posteriormente el elemento felino que ha venido teniendo oportunidades dentro del torneo local, agregó lo siguiente: “Esta Liga es muy competitiva, cierto es que hemos tenido muchas deficiencias, hemos bajado un poco a nivel del torneo anterior. Estamos trabajando para encontrar la perfección”.

“El rival ya comienza a conocer cómo juega Tigres, cómo se para en la cancha y a veces no te sale lo que planeaste”, expresó Julián con respecto al análisis que ya se hace detenidamente sobre los auriazules por parte de los equipos del certamen.

Sobre los minutos que ha tenido con el primer equipo, Quiñones comentó: “Para ser sincero pensé que iba a jugar menos pero siempre con la mentalidad de trabajar al máximo para que el cuerpo técnico me diera la confianza de estar en el cuadro titular, que me dieran minutos y hoy lo estoy consiguiendo por el trabajo y esfuerzo que estoy haciendo día a día”.

Para cerrar y por motivo de la inminente llegada del VAR al futbol de nuestro país, Julián expuso su punto de vista sobre ello: “Me parece una buena idea porque hay jugadas que bien o mal el árbitro se equivoca, me parece buena decisión de que se vaya a implementar”.