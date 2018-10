Daniel Álvarez: "Nuestra mentalidad está en ganar como sea"

Este miércoles, después de la práctica en Casa Club, Daniel Álvarez resaltó la importancia del próximo partido frente a 'La Fiera' para la causa del Necaxa: “Estamos conscientes de lo que se está jugando el plantel, que tenemos cinco finales a la vuelta de la esquina, que empezamos con León y no podemos dejar ir los tres puntos, sabemos que si llegamos a perder estaríamos diciendo adiós a la liguilla”.

Además, comentó cómo aprovecharon el receso de la competición por la Fecha FIFA: “Yo creo que el parón nos viene bien para cerrar filas, saber qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien, creo que en ese aspecto también hay cosas rescatables y estamos con toda la mentalidad de sacar los tres puntos en casa”.

“Sabemos que va a salir como en la Copa, con todo a proponer al frente, puede jugar con Boselli y con Claudio González, pero nosotros más que preocuparnos por ellos, sabemos que tenemos que hacer nuestro partido, aquí el que mejor juegue es el que se va a llevar los tres puntos, así que vamos a hacerlo de la mejor manera para ser nosotros", añadió el 'Fideo' sobre su próximo rival, León.

Para culminar, mencionó que de poco les sirve tener un buen accionar si no logran obtener la victoria el sábado: “Siempre la ideología de Marcelo es jugar bien al futbol, tener la pelota, proponer, eso es lo principal, pero yo creo que en estos momentos tenemos que sacar los tres puntos como sea. Sabemos que no te sirve de nada jugar bien si no te traes los tres puntos, o un punto, que ahorita tampoco nos serviría de nada, entonces, nuestra mentalidad está en ganar como sea”.