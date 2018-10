Vigón y Andrade hablaron de la importante victoria para Atlas 

En un partido de muchos goles y para la historia en el fútbol mexicano con la utilización por primera vez del VAR, los Rojinegros consiguieron su segunda victoria de la temporada tras derrotar en el último minuto al Veracruz por 4 goles a 3.

Luego de la victoria de Atlas, los jugadores expresaron su sentir del encuentro y además sobre el VAR.

Para el mediocampista rojinegro, Juan Pablo Vigón, declaró que gracias al trabajo fue que lograron obtener los tres puntos, ya que les ayudará a salir del sótano.

“Estamos felices, fue un partido de locura, hemos trabajado muy bien, hemos hecho buenas cosas en el entrenamiento y feliz porque ya lo trasladamos a la cancha y sé que nos merecemos este triunfo, es importante darle la vuelta a la página y salir de esa posición en que nos encontramos y cerrar lo más dignamente el torneo”

Asimismo, Vigón fue el primer beneficiado con el VAR, en la que el arbitro central le marcó un penal y considera que deberán adaptarse.

“Es adaptarnos y jugar lo más leal posible, no, yo hablé con el árbitro, le dije antes que si podíamos hacer la seña del VAR y me dijo que no, que era amarilla directa si lo hacía, sólo le dije que si me había tocado, que todas las jugadas polémicas las revisan, y la revisó y se vio que sí me habían hecho penalti”.

Luego del videoarbitraje, Vigón explicó cómo vivió la implementación del VAR, en donde está de acuerdo: “Vivimos incertidumbre, si iba a ser penal o no iba a ser penal, pero había que ver que se veía en la tele y al final sí fue penal. Hay que ser más inteligentes, porque antes del VAR por ahí podrías dar un golpe que no viera el árbitro, pero ahora con el VAR ya no se puede”.

Por su parte, el jugador atlista, Andres ‘Rifle’ Andrade, no quiso abordar acerca del VAR, pero se dijo satisfecho por lograr la victoria, donde consideró que aún falta mucho por trabajar para conseguir los resultados.

“Después de que consigues un triunfo te vas muy contento, te vas muy tranquilo. Tenemos que corregir muchas cosas porque nos hacen tres goles. Sin comentarios sobre el VAR, nos sirvió a nosotros por el primer penal, para mí fue claro. Tenemos que seguir trabajando, ellos con un hombre menos no debieron de haber empatado, hay que estar mentalizados los 90 minutos. Nosotros debimos de liquidarlo cuanto antes, lo bueno que al final se dio la victoria y es lo más importante”.