Previa Necaxa - Atlas: sólo por dignidad

Falta poco para que el Apertura 2018 se termina en su fase regular y ya hay equipos que están pensando en el próximo semestre, este es el caso de Necaxa y Atlas, dos equipos que intentaron jugársela con muchos jugadores jóvenes en sus planteles, además de estrategas que no forman parte de la tradicional baraja. Sin embargo, los resultados no se dieron y a estas alturas del torneo no disputarán más que mejorar el mal sabor de boca que dejaron a sus aficiones.

Para los Rayos, empieza una nueva etapa tras destituir a Marcelo Leaño, quien se acabó su crédito con la derrota frente a León. Jorge Martínez Merino será el encargado de dirigir al conjunto por lo que resta del certamen y podríamos estar viendo los últimos minutos de varios jugadores rojiblancos que no dieron el ancho esta campaña.

La historia de Atlas es quizá más de lo mismo, cambiaron de entrenador a mitad del torneo y aun así no les alcanzó para revertir la inercia negativa; pues al igual que su rival en turno, no desarrollaba un mal futbol, pero sí desequilibrado, sin contundencia y con una defensa endeble.

Hombres a seguir

Víctor Dávila ha sido el goledor de Necaxa, pero en las últimas jornadas no se ha hecho notar en el marcador, por lo que podría aprovechar este encuentro frente al último lugar de la tabla para retomar confianza. Adicional a esto, ya se habla de una posible salida a equipos con mayor poder económico, por lo que quizá estemos hablando de sus últimos minutos como hidrocálido.

Dentro de lo rescatable para los rojinegros, destaca la figura de Juan Pablo Vigón, un jugador querido por la afición por el sacrificio que muestra en cada partido y los goles que ha llegado a anotar vistiendo la camiseta de los Zorros.