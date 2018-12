No solo representarán a un equipo, sino a todo un país

Llegó el día. Después de una larga espera, finalmente la afición del Guadalajara verá a su equipo por primera vez disputar un Mundial de Clubes. A pesar de que Chivas tuvo un mal torneo en el fútbol mexicano, eso no borra la ilusión por parte de la afición rojiblanca de hacer historia a nivel internacional.

Este sábado no solo serán 11 jugadores en el terreno de juego, sino que tendrán el apoyo de 40 millones de mexicanos, los cuales, los estarán apoyando desde un rincón de la república mexicana y de todo el mundo, alentando desde el primer minuto.

No, Chivas no es el favorito para levantar el trofeo, pero si algo tiene este equipo es corazón, amor y el compromiso de trascender ante los ojos de todo el mundo. El Guadalajara se ha caracterizado por ser un equipo grande ante escenarios importantes, y este no será la excepción.

Antes de pensar en enfrentar en semifinales a un equipo histórico como lo es el Real Madrid, primero se le tiene que ganar al Kashima Antlers. No, no será un partido fácil, pero no cabe duda que Chivas tiene los fundamentos necesarios para llevarse su primera victoria en el certamen.

Algo diferente que tendrá este equipo al resto de los otros representativos de la LigaMX es que Chivas será el primer equipo en disputar el Mundial de Clubes solo con mexicanos. Es momento de creer en el futbolista mexicano y dar el voto de confianza de que, con el talento de este país, se puede llegar al éxito en el ámbito futbolístico

Queridos jugadores, representen con un orgullo estos colores y suden la camiseta dentro del terreno de juego, porque siempre tendrán el apoyo de la afición rojiblanca. Chivas no viajó 14,186 kilómetros para pasearse en Emiratos Árabes, sino para hacer historia y competir ante cualquier rival.

¡Vamos Chivas!