Nicolás Sánchez le dio mucho valor al empate ante el Alianza

Regresó Rayados a la Sultana del Norte luego de un partido para el olvido donde empataron sin goles ante el Alianza de El Salvador en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Concachampions. El zaguero albiazul, Nicolás Sánchez, opinó con respecto a lo ocurrido en este compromiso donde además tienen que rápidamente cambiar el chip ya que el Puebla estará en el ‘Gigante de Acero’ este fin de semana.

“Nosotros intentamos ganar el partido, quisimos pero el no perder en una cancha tan complicada, es bueno para el duelo de Vuelta, que tiene que ser todo nuestro. La gente que esperaba una goleada, es la que nunca ha entrado en su vida a una cancha de futbol. Antes de iniciar, sabíamos que iba a ser muy complicado por el ambiente, el estado del terreno de juego, a todos les ha costado. No nos fuimos enojados, ni tristes, ni decepcionados por el empate”.

Mucho dio de qué hablar el arbitraje, sobretodo una jugada artera sobre Jonathan González que pudo haberlo lesionado de gravedad. Ante esto ‘Nico’ refirió: “El árbitro fue muy permisivo. Yo no manejo mucho el inglés y no le podía hablar mucho pero me llamó la atención que haya sido tan permisivo. La jugada de ‘Jona’ pudo haber sido una fractura tranquilamente. Por suerte no pasó nada y le vemos todo lo positivo a este resultado, terminamos todos los compañeros en buenas condiciones físicas”.

“Es la primera vez que me toca jugar este tipo de campeonatos. Fue una experiencia más, tuvimos que apoyarnos en otras cosas porque no se podía jugar, no se podían dar dos o tres pases seguidos. No es excusa pero bueno es lo que pasó, por eso le doy mucho valor al empate. Ahora tendrán que venir a jugar ellos a nuestra cancha, con nuestras condiciones y las tenemos que imponer”, finalizó.