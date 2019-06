Conoce León su agenda para el Apertura 2019

Después de mucho esperar, el León por fin ha conocido su agenda para el Apertura 2019, y es que este lunes, después de haberse dado el arreglo por parte de todos los clubes participantes, la ahora llamada Liga BBVA MX lo hizo oficial. Cabe destacar que cada conjunto descansará una jornada por la inscripción de 19 clubes y esa situación la vivirá la Fiera en la jornada 4.

El conjunto de Ignacio Ambriz arrancará el torneo el 20 de julio cuando visite a los Tuzos del Pachuca a las 5:00 de la tarde, para regresar una semana más tarde a su casa y recibir a las Águilas del América. Dos semanas después vendrá el descanso y el cierre del torneo lo hará en casa de los Xolos de Tijuana. Cabe decir que los Esmeraldas volverán a jugar encuentros como local en domingo.

Aquí el calendario completo:

J1 | Pachuca vs León | sábado 20 de julio – 5:00 pm

J2 | León vs América | sábado 27 de julio – 7:00 pm

J3 | Rayados vs León | sábado 3 de agosto – 9:00 pm

J4 | Descanso

J5 | León vs Chivas | sábado 16 de agosto – 7:00 pm

J6 | Querétaro vs León | sábado 24 de agosto – 5:00 pm

J7 | León vs Santos | miércoles 28 de agosto – 7:00 pm

J8 | Tigres vs León | sábado 1 de septiembre – 7:00 pm

J9 | León vs Juárez | sábado 14 de septiembre – 7:00 pm

J10 | Necaxa vs León | sábado 21 de septiembre – 5:00 pm

J11 | León vs Atlas | martes 24 de septiembre – 9:00 pm

J12 | Puebla vs León | viernes 27 de septiembre – 7:00 pm

J13 | León vs Veracruz | sábado 5 de octubre – 5:00 pm

J14 | Pumas vs León | domingo 20 de octubre – 12:00 pm

J15 | León vs San Luis | sábado 26 de octubre – 7:00 pm

J16 | Cruz Azul vs León | jueves 31 de octubre – 9:00 pm

J17 | León vs Monarcas | domingo 3 de noviembre – 8:00 pm

J18 | León vs Toluca | sábado 9 de noviembre – 9:00 pm

J18 | Tijuana vs León | viernes 22 de noviembre – 9:00 pm