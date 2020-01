Ricardo Peláez: "Es una obligación calificar a Liguilla"

No existe otra consigna en Guadalajara más que conseguir el campeonato. Esa es la premisa para el Clausura 2020 según palabras del Director Deportivo, Ricardo Peláez, quien este mediodia sentenció que Chivas no debe quedar fuera de la Liguilla, mucho menos de la pelea por el titulo, lugar donde pertenece.

"Me ha tocado esa fortuna de llegar a un puesto de dirección deportiva, de hacer bien las cosas y como me gustan a mí y como creo que las merece la afición. En este caso, Chivas no puede pasar cinco torneos sin calificar, eso no debe volver a suceder nunca en esta institución o por lo menos no debe permitirse. Entonces, los objetivos son claros, ahora que tenemos este gran plantel en calidad no podemos tener una temporada de no clasificar, entonces lo mínimo es clasificar y ya no lo ponemos como objetivo, es una obligación clasificar a Liguilla y ya estando ahí pelear por el título; es donde debe estar Chivas".

Ante el reforzamiento del equipo, Peláez se dijo contento por el armado y la contratación de jugadores. Con esto, el directivo señaló que el plantel estaba completo desde el inicio de la pretemporada, disipando dudas sobre el rumor de la contratación de Rodolfo Pizarro.

"Estoy muy contento porque estuvimos prácticamente completos en la pretemporada. Si bien es cierto que los tres refuerzos qué llegaron de Necaxa estaban en actividad todavía con su equipo y llegaron tarde a la pretemporada, eso compensa de alguna forma; ellos trabajaban con su equipo, después se incorporan con nosotros y con el trabajo de los preparadores físicos, está prácticamente compensado. El equipo está completo desde el inicio de pretemporada".

Para finalizar, Peláez Linares habló acerca de prestar jugadores del Rebaño a la Selección que disputará el certamen preolímpico a celebrarse en la Perla Tapatía durante el mes de marzo. Ricardo asintió la presencia de futbolistas rojiblancos siempre y cuando se apegue la convocatoria al reglamento.

"Lo tengo, estoy consciente, de hecho he estado ya en comunicación con la gente de Selecciones Nacionales en varios sentidos, vamos a juntarnos. Yo no puedo utilizar la palabra nos vamos a perjudicar porque no es así, al contrario, te beneficia, los jugadores adquieren otro nivel, otra plusvalía importante".

"De acuerdo a las reglas. Vamos a respetar lo que está escrito y lo único que sí voy a exigir a la comisión que le corresponde es todos parejos. Uno no va, nadie va, todos estamos, todos vamos; que el compromiso sea parejo para todos. Tenemos toda la disposición para apoyar a las Selecciones Nacionales, en todo momento en todas las categorías, siempre y cuando las reglas sean parejas para todos", agregó el directivo del Guadalajara