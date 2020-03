Entrevista con Pepe del Bosque: el Cruz Azul de Siboldi

Vértigo. Es la palabra que viene a la mente de Pepe del Bosque, analista de futbol en Grupo Imagen y en W Radio, cuando se le pregunta qué hace reconocible al Cruz Azul de Robert Dante Siboldi.

El periodista señala que no es un equipo al que le guste tener muchas fases de posesión; toma la pelota, sí, pero siempre con el arco rival en la mente. “Este equipo busca ser protagonista a partir de verticalizar la mayoría de sus ataques”. Así es el líder del Clausura 2020.

Johan Corona: Empecemos desde la línea defensiva de este equipo. Con las bajas de Pablo Aguilar y de Igor Lichnovsky; Luis Romo y Julio César Domínguez han ocupado la central. ¿Cómo se dividen las tareas?

Pepe del Bosque: Los dos tienen muy buena salida de pelota. Normalmente el equipo se junta más por izquierda, entonces por salida de balón puede ser que el “Cata”, en muchos partidos, tenga mayor protagonismo. Es un equipo que busca activar a sus elementos entre líneas y sobretodo en el último tercio de campo. Cuando no tienen fluidez en la salida de pelota tampoco les incomoda salir con un balón en largo.

Mapa de calor vs América: Luis Romo.



JC: De lo que más se le ha criticado a Cruz Azul han sido sus laterales, especialmente en labores defensivas tanto a Juan Escobar como a Adrián Aldrete. ¿Es este el punto más débil del equipo?

PDB: Yo creo que es el punto más débil. Creo que se les ha criticado mucho pero han respondido. No es lo mismo responder en diez jornadas que en la liguilla. De hecho Escobar me parecía mejor de central y de Aldrete pensé que ya no le iban a renovar, Y al momento lo han hecho bien, aunque sí pienso que es la posición más floja que tiene “La Máquina”.

JC: En el 4-4-2 que ha usado Siboldi, ante la lesión de Yoshimar Yotún, Rafael Baca y Orbelín Pineda ocupan el centro del campo. ¿Qué gana y qué pierde Cruz Azul?

PDB: Baca y Orbelín en el doble pivote son súper buenos presionando en campo rival, sobre todo Baca, que conoce muy bien esa posición, ese rol.

Sin Yotún pierde registro y rango de pase; pierde creatividad. Por eso depende mucho más de las segundas jugadas, de la intensidad del segundo pivote para recuperar. Porque todo tiene una lógica: un equipo que presiona ¿qué es lo que busca? recuperar lo antes posible. ¿Por qué? Porque si recuperas lo antes posible el rival está desordenado.

Posicionamiento de los jugadores de Cruz Azul en el partido vs América. Se observan las zonas donde aparecieron más Baca y Pineda.



JC: Orbelín con Pedro Caixinha llegó a jugar como falso extremo, con Siboldi se ha desempeñado como enganche también: ¿Pineda es el comodín de Cruz Azul?

PDB: De acuerdo, porque ahora que no está Yotún, Orbelín juega en el doble pivote. Pero cuando estaba Yotún (si no mal recuerdo) su último partido vs Morelia volvió a partir como volante, mediapunta o falso extremo. Porque Yotún es el mediocentro que lateraliza su posición hacia la izquierda, por lo tanto le libera el carril a Aldrete, que toma mucha altura. Y el volante o extremo de esa zona tiende a jugar mucho entre líneas, tienen mayor dinámica cuando está Yotún.

Zona de influencia de Orbelín Pineda en el partido vs Monarcas Morelia.

JC: Con Paco Jémez, Baca era un interior de mucha presión. Ahora aparece en el doble pivote ¿Cuál es la posición ideal de Baca? ¿mediocentro o interior?

PDB: Yo creo que es un interior porque el mediocentro tiene que ser mucho más estático, el mediocentro tiene que saber guardar a posición, que no le ganen la espalda, y Baca normalmente deja mucho espacio en su espalda por esa necesidad de ir a presionar a cancha rival.

Baca necesita que tenga un complemento en todos los sentidos.

JC:¿Cómo lo que hacía Gabriel Peñalba en su tiempo con Jémez?

PDB: Sí, podría ser. Es un buen ejemplo. Peñalba, es un jugador que me gusta muchísimo. Tenía la sensibilidad con la pelota, muy técnico. Hoy en día, a lado de Yotún, también me parece que hacen un doble pivote bien compacto.

Si Baca es el mediocentro que se libera más, Yotún se queda más. Por lo tanto, para que el parado sea simétrico, y le proteja la espalda a Baca, el central diestro tiene que saber anticipar. Esa es una de las grandes virtudes de Romo.

Paco Jémez llevó a Gabriel Peñalba a Las Palmas tras coincidir en Cruz Azul

JC: Elías Hernández ha pasado de ser un extremo a un mediapunta. ¿Era la evolución esperada?

PDB: A Elías siempre le ha gustado tener libertad. Es cierto que en Morelia o León era un extremo súper incisivo. Pero yo creo que Elías ha madurado.

En la interpretación de juego está todo. Y creo que Elías ha ganado una lectura y una interpretación brutal.

Con su edad cambia tu visión, cambia tu manera de entender el juego.

También es una cuestión física. Elías ya no tiene esa capacidad para regatear a dos o a tres. Igual se saca a uno de encima, quizá dos, pero con el tercero es muy difícil. Moviéndose entre líneas es un jugador muy inteligente, y además, ha adaptado su posición a potenciar sus virtudes.

Las virtudes de Elías entre líneas es que puede tener último pase, muy buen disparo de media distancia, es hiperactivo (es difícil anularlo porque se mueve muy bien), la pide (la bola).

Ese rol partiendo desde la derecha interiorizando su posición o como mediapunta nominal ha sido buenísima para Elías.

Elías Hernández en su faceta de extremo con León.

JC: Del otro sector está Roberto Alvarado, a él lo hemos visto tanto por un extremo y también detrás del delantero en tiempos de Caixinha. ¿Dónde puede influir mejor y con qué funciones?

PDB: Yo creo que partiendo desde la derecha porque hoy en día le falta energía, que sí tiene Elías. “El piojo” me parece muy buen jugador, pero le falta ganar. Incluso te diría que es más talentoso en proporción (edades). Tienen diez años de diferencia.

Si “El piojo” en 2-3 años logra tener ese criterio que logró desarrollar con el paso del tiempo Elías, va a ser jugador de exportación sí o sí.

Talento tiene, tiene más ingenio para inventarse ese último pase, pero a veces, creo yo, mi humilde opinión, se le ve un poco displicente.

Roberto Alvarado bajo la tutela de Pedro Caixinha.

JC: Jonathan Rodríguez había jugado más el torneo pasado por izquierda. Ahora se le ha visto acompañado de Santiago Giménez o como único 9. ¿Ha evolucionado?

PDB: Yo creo que no importa a quien le pongas al uruguayo. Está con un nivel de confianza tremendo. Es su mejor nivel incluso por encima del futbolista que veíamos en Santos. Más allá de que si lo pones como falso extremo por izquierda más enfocado en la finalización, como segunda punta o como referente de ataque. El tipo trae una confianza tremenda.

JC:¿Dónde lo notas más cómodo?

PDB: Como segunda punta porque la presencia de “Santi” Giménez le permite tener más libertad. Porque te fija a los dos centrales y te los distrae. “Santi” engaña un poco por el físico. Uno pensaría que es bastante lento y yo creo que es de esos jugadores que les llamamos los “falsos lentos”.

Su mejor posición lo vería en 4-4-2 con los volantes haciendo de mediapuntas con él por detrás de Santiago.

Ante la lesión de Milton Caraglio, la delantera de Cruz Azul ha sido Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez.

JC: ¿Qué te pareció la conformación del plantel de Cruz Azul para este torneo?

PDB: Yo lo dije desde el principio: Cruz Azul tiene una muy buena plantilla, una de las 5 mejores: Está Tigres, América, Rayados, León y ahí está Cruz Azul.

Creo que es un plantel muy bien pensado, quizá accidentalmente sin la obra de Ordiales al cien por ciento…

Yo creo que la competencia interna es bastante buena en Cruz Azul, y cuando entrenas contra jugadores buenos, por lo tanto, el día del partido estás más conectado. Indirectamente es una ventaja.

JC: ¿Se mejoró la plantilla con vistas a poder atacar mejor posicionalmente? Al tomar en cuenta que con Caixinha eso costaba mucho.

PDB: Yo creo que sí. El tema con Caixinha es que manejaba bien los partidos, costaba mucho hacerle un gol a Cruz Azul. El problema estaba cuando tenía que tener iniciativa, el equipo tenía muchos problemas. Por eso creo que Siboldi ha buscado soluciones con el 4.4.2 y los dos volantes interiorizando su posición; prácticamente un 4-2-2-2. Como mediapunta tanto Elías como “El piojo”. En 4-2-3-1 cuando Elías juega detrás de “Cabecita”.

Yo creo que este equipo tiene mucho más variantes ofensivas que el equipo que veíamos con Caixinha. La gran virtud del equipo de Caixinha es que era mejor que este era defenderse en la mitad de campo…(buen) manejo de los partidos y contragolpear.

Cruz Azul ganó la Copa Mx en 2018 con Pedro Caixinha.



JC: La base que ha mantenido Cruz Azul en estas 10 jornadas ha sido clara. ¿Hay algún refuerzo que te gustaría ver más?

PDB: Ceppelini me gusta. Me parece que es un buen interior, pero como no utilizan el 4-3-3 es difícil verlo frecuentemente. De hecho en el último partido (Siboldi) saca a Orbelín y lo pone como doble pivote, era un 4-5-1 porque había salido Lichnovskyy adelantó a Romo. Me parece que es un buen jugador

Passerini me parece que hay que verlo más. No puedo darte un análisis conciso. Pero creo que es un buen rematador, no mejor que Caraglio pero buen rematador.

Borja, me tocó hacer un reporte, me parece un jugador que más adelante lo va a hacer muy bien como interior de recorrido de llegada. Creo que tiene edad, si no en Cruz Azul, para brillar en cualquier otro equipo de nivel medio.

Castro, tampoco lo he visto tanto salvo en Liga Mx y un par de partidos en Colombia. Me parece un buen extremo, al que se le nota una falta de confianza evidente.

JC: ¿Pablo Cepellini y Jonathan Borja podrían desempeñarse como mediapuntas?

PDB: Sí, podría ser, aunque yo creo que son más interiores que mediapuntas como tal. Podrían jugar ahí, sin duda, y si no mal recuerdo ya han tenido minutos ahí pero creo que su mejor rol sería interiores en 4-3-3.

Jonathan Borja y Pablo Ceppelini.

JC: ¿Cómo llevar a los refuerzos para que, cuando sean requeridos en algunos contextos, funcionen bien?

PDB: Yo creo que cada uno de los extranjeros puede aportar algo, y otros que no hemos mencionado como el caso de Misael Domínguez. Es un jugador muy contextual. No es lo mismo condicionar en categorías inferiores que en primera división. Creo que su físico lo limita un poco, no tengo nada en contra de los bajitos, pero al final termina siendo un factor. Tiene que trabajar en otro tipo de aspectos.

Yo creo que el camino para ver la evolución de Misael es "La Chofis".

JC: ¿Qué tanto ha influido la dirección de campo de Robert Dante Siboldi en el liderato de Cruz Azul?

PDB: Yo creo que se ha equivocado en muchos partidos tirando el equipo atrás. Para mí ni contra Tigres y Chivas merece ganar.

El futbol no es de merecimientos pero es muy importante al valorar a un equipo las sensaciones y las sensación es que Cruz Azul no ha tenido el mejor manejo de los partidos sobre todo en la segunda parte.

JC: ¿Cuál sería el rival más difícil que podría enfrentar Cruz Azul? ¿León?

PDB: Yo creo que no. Se le puede complicar más a "La Máquina el propio América cuando es prágmatico con Miguel Herrera. Por ahí también Santos.

Foto del América 0-1 Cruz Azul en la fecha 10 del Clausura 2020.

Me despido después de llenar de preguntas a Pepe del Bosque. En la charla usó ejemplos de la Selección Mexicana de Miguel Herrera, el León de Gustavo Matosas, el Liverpool de Jurgen Klopp, el Atlético de Madrid de Diego Simeone y muchos datos más.

Es una biblioteca andante. Agradezco su tiempo y atención, así como su humildad para explicar detalladamente. Me ha dolido dejar información de fuera en esta plática, pero si no fuera así no acabaría jamás. Seguro quedará para otra ocasión. Alguna semblanza quizá.