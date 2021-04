Ricardo Peláez: “Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara”

En Chivas no se ocultan y dieron la cara tras la derrota del equipo la noche de anoche ante el acérrimo rival, América. En su papel de Director Deportivo, Ricardo Peláez, acompañado de Víctor Manuel Vucetich, entrenador del Guadalajara, comparecieron ante los medios de comunicación asumiendo la existencia de vergüenza deportiva en la institución luego del fuerte descalabro.

“Decirle a toda la gente que estamos avergonzados de la actuación de ayer, que hemos tenido y términos generales del torneo, no hemos estado cerca de obtener resultados que la gente demanda y que la gente quiere. Somos responsables, yo como director deportivo, nuestro director técnico, aún queda parte del torneo y buscaremos cumplir la demanda de la afición para cumplir los objetivos”, comentó Ricardo Peláez.

En el transcurso de la mañana surgió el rumor de que Peláez Linares habría renunciado al cargo de Director Deportivo y aunque no negó dicha situación, sí confirmó que la dimisión del cargo siempre ha existido, por lo que Amaury Vergara, Presidente del Guadalajara, tiene la libertad de aceptarla o no.

“Hoy durante la mañana circuló esa versión de que presenté mi renuncia a los jugadores al término del encuentro, no fue así, pero no estoy para desmentir, estoy para contar lo que pasó en la intimidad con toda transparencia y lo de ayer es inadmisible, mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury, les dije a los jugadores que alguien tiene que asumir responsabilidades de lo que pasó ayer y ese soy yo”.

“Es dar la cara, tener un poco de vergüenza, un poco de madre como se dice vulgarmente. No hemos podido ser competitivo del tamaño de lo que afición demanda, no voy a tirar la toalla, ahí está la renuncia y el presidente lo sabe y con eso me basta. No voy a tirar la toalla, pero tengo que hacerme responsable y lo asumo”, agregó el dirigente.

Sin embargo, y, por otra parte, el director deportivo rojiblanco acotó sobre los avances que se han tenido a lo largo de su gestión, misma que inició a finales de 2019, destacando el reciente campeonato obtenido por la categoría Sub 20, así como el buen paso que de momento tiene el Tapatío en la Liga de Expansión.

En lo que refiere al Primer Equipo, hizo énfasis en la calificación del torneo anterior a semifinales. Además, a pesar de que los resultados no han estado presentes en el actual torneo, espera poder conseguir los objetivos en las seis fechas restantes.

“Me brindaron esta responsabilidad y no se han dado los resultados en este torneo, los avances en el torneo anterior, logra calificarse y llegar hasta seminal, se avanzó un poco y no hemos tenido un buen inicio y hemos analizado los partidos y no hemos tenido un buen torneo y estamos para dar la cara”.

“Creo que tenemos buena base, buen plantel, muchos seleccionados, tenemos una Sub 20 que acaba de quedar campeona y hoy está padeciendo porque los jugadores se fueron promovidos a Expansión con Tapatío que va en primer lugar. Estamos en un proceso natural con un escalón nuevo entre la 20 y Primer Equipo”, comentó el encargado del proyecto deportivo en el Rebaño.

“Siento que vamos por buen camino, ya se logró la clasificación hasta semifinales, ojalá podamos cumplir el objetivo. Nunca voy a dejar de tener metas altas porque así debe ser, pensar en lo máximo”, finalizó Ricardo Peláez.