José Guadalupe Cruz queda fuera de Necaxa

Algunas horas después de haber caído en la undécima fecha del Guard1anes 2021, la etapa de José Guadalupe Cruz en Necaxa llegó a su fin este martes, así lo informó el club rojiblanco a través de un comunicado de prensa emitido en sus redes sociales.

"Después de realizar un análisis exhaustivo de los objetivos planeados y la evaluación de los resultados obtenidos, la Directiva de Club Necaxa ha determinado hacer una modificación en la Dirección Técnica, por lo que José Guadalupe Cruz dejará el cargo como estratega de los Rayos del Necaxa a partir del día de hoy".

Dirigió 21 partidos; sumó seis victorias, cinco empates y diez derrotas.

El Profe llegó a los Rayos a mitad del certamen pasado para reemplazar a Luis Alfonso Sosa; pese a acumular tres derrotas en sus primeros encuentros, en la última recta del semestre obtuvo cinco victorias consecutivas, las cuales le permitieron acceder al repechaje, fase en la que fue eliminado por Chivas.

Para esta campaña, no logró darle una identidad de juego y, peor aún, los resultados positivos no llegaron; ganó un juego, empató cuatro y perdió seis. Dejó una racha de nueve jornadas sin ganar, algo que los hidrocálidos no sumaban desde el 2011.

Se prepara un regreso

Pese a que hace algunos torneos decidió no renovar por temas salariales y, principalmente, por no coincidir en el proyecto deportivo, todo apunta a que Guillermo Vázquez volverá al timón necaxista; eso sí, con la condición de que la plantilla sea reforzada a su gusto.