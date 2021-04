Edgar Mejía: “Ojalá me toque hacer unas Chivas campeonísimas de femenil”

En la historia del Guadalajara quedará marcada la época del “campeonísimo”, aquellos jugadores que conquistaron numerosos títulos entre 1956 y 1965. A más de 60 años del inicio de dicho suceso y con una Liga MX Femenil en crecimiento constante, Edgar Mejía, entrenador de Chivas Femenil quiere emular esa hazaña con su equipo.

Y, precisamente, es algo que el estratega de la escuadra femenina del Rebaño Sagrado busca recordarles de forma continua a sus jugadoras, máxime cuando al inicio del torneo causaba dudas debido a la cantidad de bajas que se tuvieron previo al arranque del torneo.

“Es una semana que se vive muy intensa, desde que estoy al mando he tratado de que las semanas de clásicos hay que disfrutarlas, pero simplemente hay que mantener la concentración, saber manejar los nervios, lo ansioso que pueden andar y lo he hablado muchas veces con ellas, tengo en la cabeza ojalá me toque poder hacer unas Chivas campeonísimas de femenil”, comentó en conferencia de prensa virtual.

“La tradición está ahí y no se puede olvidar, hubo grandes jugadores que muchas no los conocen, pero se los menciono porque me tocó convivir y forjaron el nombre, escudo y estrellas, y eso es una responsabilidad y ellas saben de qué se trata pese a los cuatro años de equipo profesional”, acotó el técnico del Guadalajara Femenil.

“Hemos ido de a poco, nadie creía en nosotros, hoy me atrevo a mencionarlo, nadie pensó que pudiéramos estar peleando un campeonato en la parte de arriba, pero sabíamos lo que estábamos haciendo, ellas se han entregado al proyecto, hay un equipazo”, agregó Edgar Mejía.

América representará el inicio de una intensa actividad mensual para Chivas, después vendrán Pumas, Cruz Azul, Rayadas y Tigres. El entrenador de las rojiblancas no cree que esto pueda tomarse como una liguilla, aunque se dijo gustoso por los rivales a enfrentar en el cierre de torneo.

“Me emociona mucho que los últimos partidos sean de este calibre y me emociona ver a las jugadoras, vamos a ver de qué estamos hechos, sé que como equipo estamos mejor que el torneo pasado en esta instancia, estamos haciendo las cosas necesarias para hacer un buen futbol”.

Ilusión por jugar en el Estadio Azteca

Por su parte, el que el Clásico Nacional se dispute en el Estadio Azteca le causa un sentimiento a la defensa Jacqueline Rodríguez, quien asegura que ningún equipo llega como favorito a este duelo.

“Es algo especial (jugar en el Azteca), no solo para mí, para todas las que tenemos la posibilidad de jugar allá, es un estadio con mucha historia y se tiene el plus que es un clásico nacional, cualquier jugador tiene muchas veces esas ganas y esa ansiedad por querer jugar un clásico en un estadio como el Azteca”.

“Creo que un clásico siempre es especial, creo que nunca hay un favorito una balanza para cierto equipo, obviamente para nosotros sería un momento que nos pueda dar un plus para el cierre, pero estamos pensando en hacer el mejor partido tratar de sacar el resultado y si América llega bien o mal lo que importa es nuestro desempeño, no estamos pensando tanto lo que traen arrastrando de su temporada”, finalizó Jacqueline Rodríguez.