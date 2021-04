Víctor Manuel Vucetich compara a la Liga MX con el Coliseo Romano

No cabe duda que Víctor Manuel Vucetich está ligado al éxito en la Liga MX, diversos títulos le respaldan dicha relación. Sin embargo, en la actualidad, al apodado “Rey Midas” le han faltado resultados con el Guadalajara, un entorno completamente distinto al que vivió en sus etapas anteriores como director técnico en otros equipos.

Tal es la situación que engloba al Rebaño Sagrado que el propio estratega comparó a la liga mexicana con el Coliseo Romano debido a la exigencia de resultados inmediatos, donde si no se consiguen es echado a los leones. Aunque el caso de Vucetich al frente de Chivas se encamina por un cambio radical del equipo, donde en el semestre pasado llegó a la semifinal y hoy se encuentra en la penúltima posición.

“A través de los años de experiencia ya sé que en el futbol hay dos opciones, estás o no estás. No hay punto medio. En nuestro medio se está marcando ganar y perder, parece que estamos en el Coliseo de Roma, o ganas o pierdes”, comentó en conferencia de prensa virtual.

“Uno está consciente de la situación y donde más me veo con esa, no tristeza, sino desesperación, es por no lograr algo que logramos en el primer torneo, no hemos encontrado ese punto de referencia. He tenido resultados en todos lados y donde más deseo es en donde menos me gustaría tener estos resultados”, señaló el director técnico del Guadalajara.

“Nos han respaldado de una manera fantástica, creo que hemos hecho una sinergia muy buena, sin embargo los resultados son los únicos que no se han dado. Hoy día ya no vivo con miedo, vivo con la certeza de que esto es así, no me espanta, pero así son las cosas”, agregó Víctor Manuel Vucetich.

A Chivas, a diferencia de los demás equipos, le quedan seis juegos en puerta durante el mes de abril y en los primeros días de mayo. Estando en la antepenúltima posición aún aspiran entrar a los 12 clasificados para la fase final, todo empezará el próximo domingo cuando reciban a Santos.

Para el compromiso ante los de Torreón, Chivas ya contará con casi todos los elementos que participaron en el Torneo Preolímpico de la Concacaf, la excepción será Alejandro Mayorga, quien regresó con alguna molestia y estará siendo valorado para ver si es tomado en cuenta el domingo.

El resto de los jugadores que estarán disponibles, a decir del estratega rojiblanco, destacó su participación, definiéndola como buena, no obstante, reconoció que el nivel mostrado por los rivales de la zona no fue el óptimo.

“En estos momentos pensamos en que vamos a tener doble liguilla empezamos con Santos el domingo y después los demás rivales. Pensamos que con tres partidos ganados se puede obtener ese pase a la siguiente fase, estamos conscientes de los rivales en puerta, pero también hay confianza en el plantel”.

“Consideramos que todos los elementos que participaron en preolímpico hicieron una labor fundamental, les sirvió mucho estar participando y tener ese roce internacional, aunque vimos que el nivel no es el máximo para que le crecimiento tuviera esa oportunidad, sin embargo, esos seis elementos han tenido mucha partición y son elementos importantes y consideramos que en el cierre van a ser vitales”, finalizó Víctor Manuel Vucetich.