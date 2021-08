Atzimba Casas quiere ser referente en Chivas Femenil

Durante su etapa en la frontera, en Ciudad Juárez, con el equipo de dicha entidad, Atzimba Casas se convirtió en jugadora referente de la institución pese a las temporadas poco fructíferas de las Bravas. Sin embargo, tras dos años de militar en el futbol profesional, la oportunidad de llegar a Chivas Femenil llegó y aceptó sin dudarlo, ahora espera convertirse en una referente del Guadalajara.

“Lo primordial es seguir adaptándome al equipo, me siento cómoda con el esfuerzo y desempeño que estoy dando. Entiendo que hay un proceso y es con base a tiempos, así que me siento cómoda, no satisfecha, pero mi meta es estar dentro de los once titulares, pero ahorita estoy bien, aportando al equipo como puedo. sí era referencia en otro equipo, pero cuando acepté venir a Chivas ahora estoy tratando de ser referencia de este equipo y trabajando duro para eso”, comentó en conferencia de prensa.

La jugadora mexicoamericana llegó a declarar ser “chiva de corazón”; algo que, incluso, asegura, viene de familia. El ser delantera del cuadro rojiblanco automáticamente le hace recordar a una de las máximas figuras de la institución: Omar Bravo.

“La verdad es que estar aquí ha sido como un sueño, algo que ha superado mis expectativas completamente. Llegué con una idea de lo que iba a ser jugar con otra institución diferente, pero aquí sí ha superado mis expectativas, sobre todo lo que dentro de mi familia”.

“Me acuerdo de chiquita veíamos mucho los partidos de las Chivas, yo como delantera siempre me ha gustado como jugaba Omar Bravo. La verdad ha sido algo completamente inexplicable”, agregó Atzimba Casas.

El pasado domingo, Atzimba consiguió su primera anotación como rojiblanca frente a Necaxa. La consecuencia, según la delantera del Guadalajara, espera tener más minutos y que la confianza con sus compañeras se incremente.

“Se sintió genial, es algo de lo que venía trabajando desde que acepté estar con el equipo y que se pudo lograr dentro de las primeras jornadas. Fue un honor para mí meter un gol dentro de las primeras jornadas y esperemos que eso abra camino más goles y a más participación”.

“Más allá del significado el gol, eso de la confianza lo va elevar y me va abrir las puertas a poder recuperar o seguir sumando más minutos en el partido, no solo me da confianza a mí, también al equipo de poder encajar bien con ello y poder jugar a la par”, sentenció Atzimba Casas.