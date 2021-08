Martín Nervo asegura que solidez defensiva de Atlas se debe a Diego Cocca

Hasta antes de la llegada de Diego Cocca al banquillo rojinegro, la inestabilidad defensiva en Atlas imperaba, llegando a encajar más de 20 goles por torneo. A raíz del arribo del estratega argentino la llave de anotaciones en contra se cerró y hoy los Zorros comparten con América de ser los equipos menos goleados del Apertura 2021.

Así lo afirmó en conferencia de prensa Martín Nervo, defensor rojinegro, quien además de darle valor total al trabajo de Diego Cocca, espera que para la segunda parte del torneo se encuentre la mejor versión de Atlas y lograr la tan aclamada “transformación” que busca la institución.

“Particularmente mi pensamiento es que el futbol es de momentos, si el equipo no está bien por lo que sea, ningún jugador del equipo se va destacar o va a ser figura y los demás un desastre. Había que ordenar primero las cosas dentro del club y después en la cancha, costó un tiempo”.

“Son procesos como en la vida personal de cada uno, hay procesos buenos y procesos no tan buenos, costó un poco encontrar esa solidez de equipo, pero nos llegó un entrenador que empezó a buscar eso, otro tipo de idea de juego y hoy en día estamos mejor, vamos por el camino correcto y este es el camino correcto para seguir creciendo individual y colectivamente”, comentó el central bonaerense.

“Es lo que esperamos todos, la verdad, que sea la mejor versión de Atlas. Estamos buscando que Atlas no baje de lo que hicimos el semestre pasado, que se encuentre en primeros lugares, que empecemos a entrar todos los torneos en liguilla porque es esa transformación que estamos buscando de la institución, es el deseo de todos y mucho más el nuestro”, agregó Martín Nervo.

Sin embargo, pese a la notable mejoría en la zona baja, la delantera no atraviesa un buen momento y el equipo ha carecido de goles. Nervo no lo atribuye a cuestiones de suerte o fortuna, pues no cree en eso, aunque sí a las decisiones a la hora de convertir, así como el mérito al portero rival.

“Son situaciones de juego, hay muchas jugadas donde uno se pregunta en el mismo partido cómo no entró. No me gusta decir que es falta de suerte porque no creo en eso, pero si los arqueros han tenido mucho mérito en muchas jugadas y en muchas otras es un poco de falta de decisión nuestra”.

“Hay que estar tranquilo, sereno y nunca renunciar al ataque por más que no se estén dando los goles o de ganar los partidos con más de un gol. No hay que renunciar a eso porque estamos convencidos de la idea de juego que plantea el entrenador, tenemos una identidad de juego que es meter a los rivales en su campo y no renunciar porque con el trabajo las próximas fechas vamos a mejorar en ese sentido”, enfatizó Nervo.

Finalmente, sobre su próximo rival Tigres, el zaguero de los rojinegros aseguró que irán a buscar el triunfo al “Volcán”, cancha en la que los Zorros ganaron sólo en una ocasión durante los poco más de diez años en los que Ricardo Ferretti estuvo al mando (Clausura 2015).

“Tigres tiene una jerarquía impresionante y todos saben que sus jugadores vienen jugando hace tiempo juntos, se conocen de memoria, pero nosotros estamos pensando solamente en nosotros, en seguir por esta línea. Vamos ir a cancha de Tigres a ganar y a seguir arriba porque es lo que queremos, queremos que Atlas este en primeros lugares como lo hicimos el semestre pasado que dimos un paso importante, pero no queremos bajar de eso y hay que ganarle a cualquier rival y en cualquier cancha”.