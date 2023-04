Chima Ruiz: "El único responsable de esto soy yo"

Los cañoneros de Mazatlán dan el batacazo al salir del "Volcán" con los 3 puntos en partido correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX tras ganar 1-2 a los Tigres de la UANL, por lo que el Chima Ruiz tuvo que salir a dar la cara.

El conferencia de prensa el DT. Marco Antonio Ruiz empezó con asumir la responsabilidad de la derrota: "El único responsable de esto soy yo, asumo la responsabilidad que me toca, pero seguiré insistiendo y trabajando porque la realidad es que no nos alcanza" indicó.

PIDE DISCULPAS

El estratega no aceptó cuestionamientos de la prensa sin embargo mandó un mensaje a su afición "Los primeros que estamos conscientes de lo que ha su sucedido somos nosotros, el equipo lógicamente está dolido, está avergonzado, a la gente no hay que más que pedirle disculpas porque viene a ver ganar a su equipo y no le hemos podido dar esa satisfacción", explicó.

Para finalizar Ruiz mencionó "La realidad es que el equipo lucha, mete, hemos cometido equivocaciones, hemos trabajado mucho en la definición, otra vez tuvimos oportunidades y no pudimos concretarlas, la realidad es que no nos ha alcanzado, seguimos teniendo posibilidades y vamos a luchar hasta el final para estar dentro de la calificación y lógicamente en el otro torneo estar en lo más alto", indicó.

Al final del encuentro ante los Cañoneros, la afición auriazul comenzó a gritar "¡Fuera, Chima!" y abucheó al plantel.

El equipo regiomontano se ubica en la posición 7 con cuatro derrotas consecutivas y a falta de 3 partidos en el campeonato aún no asegura su lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.

El próximo encuentro de los de la "U" será visitando a Querétaro en la Jornada 15 y recibiendo al Motagua de Honduras en los cuartos de final de vuelta en la CONCACAF Liga de Campeones.

Por su parte Mazatlán obtiene su segundo triunfo del campeonato y corta una racha de 4 derrotas en fila.