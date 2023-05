Siboldi: “La eliminatoria sigue abierta"

En la edición 130 del Clásico regio Tigres y Monterrey se vieron las caras una vez más en el primero de dos asaltos en búsqueda de un pase a la final que ya les urge a ambas instituciones, precisamente el técnico de los felinos se pronunció hoy respecto al rendimiento de su equipo que tras iniciar perdiendo por un error de concentración de su guardameta supo recuperarse para empatar el encuentro y hasta le había dado la vuelta pero el VAR anuló su segundo tanto por un fuera de juego de Francisco Córdova quien fue el encargado de empatar el partido al minuto 50´ dejando con vida al conjunto universitario para la vuelta, pero eso si necesitado de una victoria en territorio Rayado, ya que un empate le daría la clasificación al acérrimo rival ya que el primer criterio de desempate es la posición en la tabla donde el superlíder Monterrey les lleva ventaja.

Las palabras del técnico de Tigres fueron: “La eliminatoria sigue abierta, lamentablemente se definirá en cancha de Rayados, pero hay que prepararnos para lo que sigue, yo veo a los muchachos muy compenetrados y sé que van a ir a dar el todo por el todo”

Respecto a su portero Nahuel Guzmán que cometió un error tremendo que resulto en el primer gol de Maxi Meza de tiro libre el técnico respaldo a su número 1 diciendo así cómo confirmando los regresos de su central titular Samir Caetano y Fernando Gorriarán quien ya tuvo minutos el día de hoy.

Con el resultado del día de hoy Tigres se ve obligado a ganar como visitante a su máximo rival, lo cual no se antoja fácil pero en el cuerpo técnico de la institución auriazul lo saben pues Siboldi declaró: “La ventaja la tienen ellos lo sabemos, nosotros en algún momento vamos a tener que ir por un gol por lo que será importante el control emocional, la lectura de juego y manejar el encuentro; Rayados no va a salir como hoy, no van a buscar un gol porque ellos tienen la ventaja del empate” finalizó el técnico mexicano.

Francisco Córdova: Por poco

El ex americanista viene siendo el mejor elemento de los "incomparables" desde que inició el repechaje y hoy no solo convirtió el tanto del empate sino que por poco le daba la ventaja a su equipo de cara al encuentro del sábado, con los felinos necesitando un gol veremos si vuelve a aparecer para plantar a los universitarios en la gran final del fútbol Mexicano el sábado 20 de mayo a las 19:06 hrs.