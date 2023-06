Diego Cocca: "Para que estemos al máximo nivel, falta mucho"

Se jugó la prueba de fuego de Diego Cocca, y la Selección Mexicana jugaría el Clásico de la CONCACAF ante Estados Unidos en una semifinal que terminó en una contundente goleada de los locales para así avanzar a la Gran Final de la Liga de Naciones.

México no encontró el buen futbol que había desplegado en partidos pasados y tuvo una dolorosa derrota donde los mexicanos regresarán a casa tras perder 3-0.

Conferencia de prensa

En conferencia de prensa post partido, el director técnico de la selección azteca, Diego Cocca, expresó sus conclusiones después de este enfrentamiento ante el combinado estadounidense.

"Sinceramente estamos dolidos por la derrota, por las formas. Nosotros tratamos de manejar la pelota, de encontrar el gol, pero claro, no tuvimos la certeza de anotarlo. Cometimos un error y los errores se pagan caro", contestó Cocca ante el cuestionamiento de su sentir tras este partido.

Asimismo, también comentó que al equipo mexicano lo vio bien al inicio del encuentro con algunas ocasiones de peligro y que, a pesar de la desventaja antes del descanso, sus jugadores no lo daban por perdido, sin embargo, el gol de vestidor en el segundo tiempo, reflejó que Estados Unidos jugó mejor. "No me gusta perder. Nos superaron y hay que aceptarlo, no hay que repetirlo, hay que superar esto. Entre todos debemos superarlo", añadió.

Sobre su continuidad en el banquillo del Tri, Cocca respondió: "Yo sueño con un proceso de tres años y medio y apenas llevo cuatro meses. Si creemos que esto lo vamos a solucionar en cuatro meses, estamos equivocados, debemos trabajar mucho", puntualizó. También añadió: “No me gusta perder y hay maneras de perder, realmente nos superaron, debemos aceptarlo para entenderlo. Mi trabajo no solo es convencer jugadores, también a los directivos de que vamos por el buen camino y estamos generando cosas para el bien de todos. Ellos (la federación) me dijeron que tengo total apoyo. Tenemos una Copa Oro para poder competir y hacerlo de la mejor manera”, declaró.

Para finalizar, el técnico argentino le mandó un mensaje a la afición mexicana que se mostró molesta tras la derrota contra Estados Unidos. “Tenemos que trabajar todos juntos si queremos cambiar a la Selección, lo más difícil es cambiar la mentalidad y eso es lo que más lleva tiempo. Hay que aceptarlo, entenderlo y buscar la manera de corregir”, finalizó.

La Selección Mexicana jugará el partido por el tercer lugar ante Panamá el próximo domingo 18 de junio en punto de las 16:00 hrs (CDMX).