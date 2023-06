André Jardine: "Estamos listos, estamos bien preparados"

El inicio del Apertura 2023 le esta respirando en la nuca del cuello a las Águilas del América pues serán los encargados de dar inicio a la inauguración de la nueva temporada del fútbol en México. Ante ello, André Jardine dice que su equipo buscará dar confianza para iniciar el torneo.

"Ahora empieza el torneo, hay que encontrar un equipo consistente para empezar el torneo bien. Dar ritmo, dar confianza y aquí hay un elenco muy fuerte, muy duro, cada uno va a pelear por su espacio y va a ser interesante está competición interna, muy fuerte, muy dura. Así clubes grandes trabajan con una competición muy grande dentro, con mucha calidad y que esto haga la diferencia en los partidos"

Luis Diego Rodríguez

Asimismo, Jardine declaró que el América buscará salir a ganar en su primer encuentro del torneo, sin embargo, el mismo entiende que no todo saldrá a la perfección.

"La ansiedad es normal de un primer partido, pero estamos listos, estamos bien preparados, claro que no va a salir todo a la perfección pero no va a faltar muchas ganas de triunfar"

También, Jardiné no resolvió la duda que toda la afición americanista pues declaró que prefiere mantener en secreto si tendrá un jugador en la delantera ya que considera que el hacerlo público sería darle ventaja a su técnico rival.

"Soy un entrenador que me gustan muchas variantes, incluso por ejemplo jugar sin delanteros, ya me pasó muchas veces, jugar sin un delantero fijo, con un falso nueve, con extremos con dos interiores podría ser, entonces de mañana me gusta esta incertidumbre que el rival va a tener"

André Jardine prefirió no adelantar el nombre del jugador que cargará con la responsabilidad del gol mañana en el debut de América.@record_mexico pic.twitter.com/uFCGulph5Z — Víctor Díaz 🐦 (@v_ddiaz) June 29, 2023

¿Cuándo debutan las águilas?

El América debutará el día de mañana ante FC Juárez en la cancha del Estadio Azteca a las 19:00 HRS. El encuentro se transmitirá en TUDN, VIX + y VAVEL México.