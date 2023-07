Jaime Lozano: “Me voy triste y molesto”

Tras la finalización del encuentro, el técnico de la Selección de México, Jaime Lozano menciono que el cuadro está muy bien, pero a los jugadores que entraron no les toco la misma suerte y que el encuentro fue muy extraño.

“El equipo está bien, lamentable a los jugadores que entraron de cambio no les tocó la misma suerte, me hubiera encantado que tuvieran un mejor resultado. La idea era ver otros jugadores, dar descanso, cuidar algunas tarjetas que tenemos, pero el partido fue muy extraño. El equipo está fuerte, no paró de luchar, no paró de creer y eso es muy importante de cara a lo que se viene”, expresó Jimmy Lozano a TUDN.

“Me voy triste y molesto, triste por la gente, por el gran ambiente que se había generado, por la expectativa que generamos a toda la afición que hoy vino a apoyarnos y molesto porque era un partido para no perder. Qatar hizo su trabajo, pero era un partido para sacarlo adelante, no supimos resolver y nos atascamos solos, generamos no muchas como hubiéramos querido, pero hubo opciones muy claras de Santi, de Edson, fueron cinco o seis opciones muy claras que estoy seguro que cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final acabamos llevándonos una derrota no sé si merecida, pero que nos deja muy molestos y sobre todo muy dolidos”.