Previa México vs Qatar: A cerrar con broche de oro

Este domingo en punto de las 19:00 hrs. México y Qatar se enfrentan en el último encuentro de la fase de grupos de la Copa Oro,, un duelo bastante interesante dónde México buscará culminar esta etapa cómo líder de su grupo.

Esta será la primera ocasión en la que estas selecciones se vean las caras, ya que pese a coincidir en varios torneos, no habían tenido la fortuna de medirse entre ellos.

¿Cómo llegan ambas escuadras?

México llega a este encuentro cómo líder de grupo, el combinado nacional no ha caído en este certamen, esto pese al mal cierre que tuvieron en la Nations League, dónde la escuadra culminó en tercer lugar luego de caer de manera estrepitosa y vergonzosa ante Estados Unidos cuatro goles a cero.

En este certamen el tricolor de Jaime Lozano acumula una victoria de cuatro goles a cero ante Honduras y otra ante Haití de tres a uno; dosis que buscará repetir en este encuentro.

Qatar por otra parte no ha tenido una buena participación, en su primer partido cayó dos goles a uno ante Haití, mientras que ante Honduras logró rescatar un punto, situación que lo tiene en la tercera posición, tan sólo por encima del equipo catracho, quién tiene las mismas unidades, pero una diferencia de goles peor.

Jugadores a seguir

Luis Romo | El mediocampista que actualmente milita con los Rayados de Monterrey, es en quién los qatarís tendrán que poner bastante atención; el mexicano es el goleador del equipo sumando dos goles, en este encuentro buscará seguir generando peligro y acercándose al arco rival con miras a seguir sumando goles.



Tameem Al-Abdullah | El delantero de Qatar llega tras anotar el encuentro pasado, en este partido buscará acercarse al arco mexicano y generar peligro en el arco rival.

Declaraciones

Jaime Lozano habló previo a este encuentro: "Yo había visto a Luis Chávez y ahora que lo puedo ver en el día a día, es un jugador que tiene un techo muy alto. Todos me han sorprendido, Orbelín Pineda se me hace un crack, en general todos me han sorprendido".