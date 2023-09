Fernando Ortiz “Estoy feliz de los jugadores que tenemos”

El sábado en la noche, Fernando Ortiz opinó durante la conferencia de prensa pos partido sobre la victoria de Rayados en la jornada 8, el partido en contra de León, una pequeña reflexión sobre el arbitraje y la buena actuación que tuvieron.

Primero habló sobre el reconocimiento que se le tiene que dar a los jugadores, disfrutar la victoria y dejar para mañana la preparación del próximo juego. Invita a disfrutar la calidad del equipo y gozar de la victoria de hoy.

"Se ganó el partido importantísimo, déjenme por lo menos disfrutar un ratito. Eso es algo que merecemos todos, sacar ese partido adelante. El día de mañana veré, hoy voy a disfrutar y felicitar a los jugadores. Sacaron un partido muy difícil, los primeros minutos fueron complicados para nosotros y luego de la forma que tenían que afrontar el segundo tiempo con un marcador a favor, entendieron perfecto. Estoy feliz de los jugadores que tenemos"

Después platicó de los jugadores de jerarquía, de lo importante que es su papel y que siempre lo tiene al pendiente. Habló también sobre la actuación del arbitraje y de cómo cada quien tiene que hacer su trabajo.

“Los jugadores de jerarquía si los tengo y los tengo siempre en la cabeza. Son jugadores que marcan diferencia en el momento que tengan que hacerlo. El arbitraje, nunca voy hablar sobre el arbitraje, nunca voy a dar una opinión sobre su actuación. Yo no soy el indicado de juzgar, yo trato de apoyarlos dentro de campo en la toma de decisiones ya sea correcto o incorrecto. La gente que tiene que jugar tiene que hacer su trabajo y nosotros como parte de este deporte debemos apoyarlos. Decisiones que a veces perjudican y favorecen al rival que ellos crean. Del arbitraje nunca voy a dar una opinión porque son seres humanos y se pueden equivocar como nosotros”

Por último, habló sobre Alí Ávila, su juventud y la experiencia que le falta desarrollar en su categoría. Mencionó el apoyo que todos le dieron y que debe aprender de lo que sucedió en el partido.

“La confianza que yo tengo sobre mis jugadores, lo he dicho en la conferencia de la semana pasada, no importa el nombre que esté dentro del campo sino de la función que debe entender del equipo. Lo han hecho si, no es su posición natural tampoco pero todos están capacitados para jugar. Ali es muy joven, se acuerdan yo le dije de la responsabilidad de portar el 9, a veces la comunicación influye bastante, entonces un joven hay que dejarlo tranquilo, que pueda disfrutar y dejar de tener esa intuición de escuchar el banco. Es joven, le va pasar muchas veces más, tiene que estar tranquilo sus compañeros en todo momento lo apoyaron, si era de expulsión y él lo sabe. El sabe que tiene que tener esa cabeza fría a la hora de ser un joven que quiere llegar a todas, pero experiencia pura para el”