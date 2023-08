Fernando Ortiz: "El responsable soy yo"

Terminó la jornada dominical correspondiente a la fecha 6 del Apertura 2023 de la Liga MX y, la Sultana del Norte sería testigo de un duelo bastante atractivo entre Rayados y Cruz Azul. Los de Monterrey llegaban invictos a este compromiso, mientras que La Máquina, buscaba su primer triunfo del torneo y salir del sótano de la tabla general.

Para mala fortuna de los regios, Cruz Azul les propinaría su primera derrota del certamen y perderían su invicto. En conferencia de prensa, Fernando Ortíz, dio su opinión al respecto.

Conferencia de prensa

Después de la derrota, el director técnico de Monterrey atendería a los medios de comunicación donde se responsabilizó de la derrota ante La Máquina. "Fue un juego que no supimos descifrar y que a comparación a partidos pasados, dimos un paso atrás en cuanto al nivel futbolístico.

“Acabo de salir hace 20 minutos, cuando hago un análisis rápido lo hago general, en general a mí no me gustó, por momentos pudimos jugar bien, jugamos abierto con los laterales, no fue tan claro como lo veníamos mostrando, el análisis rápido con el resultado que no me gustó, no se jugó bien”, puntualizó.

Igualmente, comentó no le gusta poner excusas y no justificará las malas acciones y el partido que hicieron hoy ante Cruz Azul. "Cuando el equipo juega mal, el responsable soy yo. El resultado fue éste y sólo queda corregir y mejorar"

Sobre el rival, Fernando Ortiz también expresó que esperaba esta versión de Cruz Azul en el Estadio BBVA. "Mi equipo no estuvo lúcido en leer ciertas partes del equipo, quizás no fui tan claro en decírselos pero yo esperaba a este Cruz Azul".

Para finalizar, se le preguntó sobre la falla de Esteban Andrada en el primer gol, y el timonel de Rayados comento en que no se debe que castigar a un solo jugador, ya que el error sólo sucede cuando hay varias situaciones. "Es notorio lo de Esteban (Andrada), sí, pero los errores son en general", concluyó.

Monterrey tendrá dos salidas: la primera será actividad a mitad de semana para jugar su partido pendiente de la jornada 5 cuando visite a Toluca para posteriormente viajar a Guadalajara y enfrentarse a Chivas en la jornada 7.