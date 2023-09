En Cruz Azul no se puede dar el lujo de dejar atrás un punto más

Este medio día el capitán celeste, Juan Escobar y el juvenil Amaury Morales hablaron con los medios en respecto a la situación que sigue manteniendo la máquina, donde no puede mantener una contundencia y resultados que los pongan en las primeras posiciones.

El defensa paraguayo contesto sobre la difícil actualidad que vive Cruz Azul, manteniendo la esperanza de estar dentro de los primeros 4.

Juan Escobar: “Estamos en una posición difícil como les dije a mis compañeros aún tenemos la posibilidad de estar dentro de los primeros 4 o en el cuarto lugar, estamos trabajando dejando atrás lo que veníamos haciendo, enfocándonos en lo que viene, hay calidad, no hay margen de error, ya no podemos regalar nada”.

Cruz Azul es un equipo grande

Como equipo grande no han sido en la Noria, pero reconocen donde están parados y por los errores han perjudicado al equipo, Escobar cree que se le puede dar la vuelta.

Juan: “Sabemos lo que es Cruz Azul, sabemos que somos un equipo grande, debemos estar en los primeros puestos, lastimosamente no es así, seguimos trabajando muy bien, tratando de darle la vuelta y llegar lo más alto posible”.

¿Vergüenza deportiva?

El capitán paraguayo no cree que sea vergüenza deportiva el momento que viven los celestes, pero eso si asegura que los errores les provoca un dolor de cabeza.

Juan: “No sé si decir vergüenza deportiva, los compañeros casi todos los partidos jugaron muy bien, pero lastimosamente algunos errores que cometimos nos cuesta un poco, ya se vio si nos ponemos las pilas, cada uno da lo mejor le podemos pelear a cualquiera”.

El capitán celeste respaldada a los suyos

Escobar acepto la responsabilidad que tiene como el capitán y uno de los líderes del vestidor, apoyando al compañero en este tenso momento.

Juan: “En lo personal me cuesta mucho por la responsabilidad que me toca ahora, pero tengo mucha confianza de los compañeros, de los chavos que están subiendo, es complicado estar en esta posición, tratarlo de hacerlo mejor para contar otra historia linda que termine bien”.

El próximo rival

En el campamento celeste respetan al rival en puerta, los Gallos Blancos serán el próximo rival y saben que no será nada sencillo sacarle el juego a Querétaro.

Juan: “Sabemos lo que es Querétaro un equipo fuerte, que corre bastante, que pelea todas las pelotas como si fuera la última, venimos trabajando con el profe, trabaja bien, hay un buen grupo y competencia. Con la calidad que tenemos podemos sacar un resultado positivo y más en casa”.

Sabe dónde está parado

Amaury Morales también tuvo un espacio donde expreso lo que es estar en el primer equipo, donde no ha sido nada sencillo, sabiendo que un error puede perjudicar su estancia, por eso no debe conformarse con tan poco.

“El sacrificio es importante, parte individual y colectivo. El equipo debe mejorar, debemos seguir trabajando, el esfuerzo no es negociable, tienes que estar al máximo, porque es un equipo que te exige mucho y si no estás a la altura no sobresales”.

“Empezando con el tema del gimnasio hay que seguirlo trabajando, hay errores que siempre cometemos cuando somos chavos, no tenemos tanta experiencia en el máximo circuito, me mantiene clara la confianza que tiene en mí, no equivocarme, porque un pase aquí te lo cuentan muy grave”.

Próximo juego: Cruz Azul vs Querétaro

El juego ante los Gallos Blancos es el siguiente en puerta, este domingo 24 de septiembre a las 16 horas, en el Estadio Azteca. El partido lo podrás ver por la señal de TUDN en México y TUDN USA para los Estados Unidos.