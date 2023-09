Fernando Ortiz: "Necesitamos encontrar soluciones”

Luego de la derrota en el Clásico Regio por marcador de 3 a 0 y en conferencia de prensa, Fernando “Tano” Ortiz, técnico de Rayados, declaró “No voy a poner un pretexto a la hora de un resultado. Tenía que buscar las soluciones adecuadas y lo mejor que podía poner en el terreno de juego. Creí y estaba convencido con lo que hice. Se buscó el resultado a favor, en el que uno puede hacer lo que uno quiere y pretende. Salimos a buscar el resultado, pero no fuimos contundentes”

Rayados se vio superado en el terreno de juego y la falta de un centro delantero fue muy notoria a la hora de culminar jugadas a la ofensiva. Recordemos que Rogelio Funes Morí se encuentra lesionado y el conjunto regiomontano ha tenido que experimentar con un falso 9.

Sobre esto, el técnico expresó, “No teníamos ese nueve referente dentro de nuestro sistema táctico, pero sí buscamos las alternativas correspondientes con los jugadores de renombre que podían haber estado. Hasta el minuto 30 y pico habíamos tenido un buen funcionamiento, pero no pudimos concretar”.

Entre las opciones del técnico argentino, este mencionó que Sergio Canales y Tecatito están cerca de su mejor nivel, “Necesitaba hacer cambios, necesitaba frescura. Sergio (Canales) tuvo una semana delicada con su músculo y no estaba para los 90 minutos, Jesús (Corona) sabemos que también viene hace poco tiempo que está con nosotros y yo necesito mover piezas. Yo no tengo duda que son jugadores de jerarquía, pero si yo me quedo pensando en eso, no; necesito encontrar soluciones

¿Próximo juego?



Pese al resultado, el Tano Ortiz confía en que Rayados tiene lo que se necesita para regresar a la senda de la victoria en la próxima fecha. La próxima jornada, Monterrey recibe en el Estadio BBVA a Santos Laguna con el único objetivo de lograr la victoria en casa.

