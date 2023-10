Antonio Mohamed: "Al presidente ya le voy a contestar"

Pese a ganar el partido con amplia diferencia sobre el Querétaro esta noche en la cancha del Olímpico Universitario, Antonio Mohamed, D.T de los Pumas aprovecho la conferencia de prensa para explicar lo ocurrido en el clásico capitalino y puntualizar que su contestación va para sólo una persona en específico, no a los jugadores del América.

"Con respecto al gesto, los que estaban en la banca, los jugadores no me escucharon, solo fue el doctor. Dije 'todavía con este partido le van a pagar premio', eso dije, el doctor del América me escuchó y los jugadores no, como vieron el gesto pensaron cualquier cosa. A ellos no les contesto porque les tengo respeto, al presidente ya le voy a contestar".

También, Mohamed expresó su postura con respecto a la multa económica que recibió por una supuesta queja del arbitraje del sábado pasado, no obstante, el "turco" dejó en claro que jamás realizó dicha acción en el partido.

"Con respecto a la multa tengo mi opinión que es totalmente diferente, no hice ninguna queja al arbitraje, ¿Cómo fue que dije que no me acuerdo? No hay ningún caso, ninguna situación e el futbol mexicano que el árbitro dice siga y después lo llaman de arriba y cobra lo de arriba, lo que dicen desde el VAR.

El VAR tiene mucha influencia en el partido

'Turco' Mohamed subrayó que en la controvertida decisión de marcar el penal a 'Cabecita' Rodríguez, él opina que fue el VAR quien influyó en la modificación de la decisión del árbitro principal.

"Cómo la jugada de Querétaro, el árbitro ve contra América falta, lo llaman y le hacen cambiar la situación. Acá el árbitro dice que hay contacto, pero Cabecita da dos pasos y se avienta, la vio el árbitro porque hace la seña, se va al VAR, le muestran milimétricamente y por órden del VAR cobran penal, fue lo que dije".