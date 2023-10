Marcel Ruiz: "Estamos para competirle a cualquiera"

Después del partido de media semana en el que Toluca empató 2-2 contra Tigres, ahora es momento de pensar en el próximo que jugarán contra Querétaro. Previo al juego, Marcel Ruiz habló ante los medios en conferencia de prensa.

Foto: Twitter

Primero comentó sobre lo cerrada que se encuentra la competencia en este Apertura 2023 y lo que significa obtener un triunfo, pues es de gran ayuda para subir de posición en la tabla:

"El torneo está muy raro en el sentido de que con tres puntos puedes pasar del lugar 13 al lugar 6 o 7, está todo muy pegado”.

Sobre el partido que disputaron contra Tigres, el mediocampista consideró que su equipo demostró la capacidad de sobreponerse a las adversidades, tanto en lo futbolístico como en lo mental; pues Meneses fue expulsado, por lo que todo el segundo tiempo lo jugaron con 10 hombres, pero no se dieron por vencidos y supieron luchar hasta el final para quedarse con el empate.

Los últimos rivales de Toluca han sido Tigres, Chivas y América, que son de los mejores planteles de la liga en cada temporada. Marcel consideró que el haber tenido buenos juegos contra ellos es de suma importancia, y demuestra que los Diablos pueden tener buenas actuaciones contra cualquiera:

"En el tema anímico nos ayuda mucho. Fueron rivales que enfrentamos consecutivamente, que normalmente van a estar peleando el liderato, con ellos empatamos, eso nos dice que estamos para competirle a cualquiera. Desafortunadamente, no hemos tenido victorias, pero buscaremos el domingo ya romper esa pequeña racha y arrancarnos con una racha positiva estos últimos juegos para entrar a la liguilla en la mejor posición en la tabla y con la mayor confianza".

Más adelante, habló sobre lo emocionado que está por formar parte de la convocatoria de la Selección Mexicana en sus próximos enfrentamientos contra Ghana y Alemania. "Estoy muy contento por el tema del llamado, había trabajado mucho para que se lograra y afortunadamente ahora se me da la oportunidad", fue lo que comentó al respecto.

Así mismo, reconoció que ha tenido el apoyo de su director técnico, Ignacio Ambriz, a quien define como "un entrenador que tiene muchos conceptos y puede transmitir mucho al jugador".

Marcel aprovechó para agradecer a la afición escarlata porque se ha sentido muy respaldado por ellos desde su llegada al equipo, además de que reaccionaron de manera positiva a su convocatoria con el combinado nacional:

“Desde que llegué acá me han recibido muy bien, han sido un apoyo fundamental no solo para mí, sino para el equipo, son una gran motivación para nosotros. Estoy muy agradecido con todo lo que han hecho por mí, por cómo me han mostrado su afecto y trato siempre de devolverles un poco en la cancha”.

Para despedirse, comentó sus impresiones sobre el partido de mañana, dejando en claro que confía en que será un buen ambiente y sería muy significativo llevarse los tres puntos para meterse de lleno a la pelea por la parte alta de la tabla.

Da gusto verlo feliz, un hombre entregado a la camiseta y que su gran trabajo hoy lo pone en Selección Nacional



Marcel Ruiz en conferencia:



🏟️ Habla de lo que ha sido su recibimiento con la afición



🇲🇽 Cómo le informaron de su convocatoria pic.twitter.com/P7ux2AnJuV — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) October 7, 2023

El próximo partido

El Toluca vs Querétaro se jugará este domingo 8 de octubre, en punto de las 12:00 h en el Estadio Nemesio Diez; correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX, torneo Apertura 2023.