Robert Siboldi: "Este equipo está para cosas importantes"

El día de ayer 28 de octubre del 2023 Chivas de Guadalajara se enfrentaron a Tigres en su estadio, en el cual las Chivas fueron aplastadas 0-4. Robert Dante Siboldi tuvo su conferencia de prensa post partido.

La conferencia comenzó con el estratega uruguayo hablando sobre lo bien que está jugando su equipo, un equipo que no se rinde, que siempre busca salir adelante, y ahora está buscando amarrar el pase directo a la siguiente ronda. "Yo creo que este equipo está para cosas importantes, no se rinde, no se conforma y va para más."

Siguió hablando sobre los jugadores que casi no juegan, que están la mayoría del tiempo en el banquillo, y mencionó que cree en ellos. Habló en especial de Sebastián Fierro: "Creemos en Fierro, que hoy estuvo en un muy buen partido..." Habló sobre la competencia que hay en ese puesto con Eugenio Pizzuto, que ambos están peleando el puesto.

A pesar de la seriedad del mister, estaba contento por Nico Ibáñez, ya que anotó 2 goles y dió una asistencia. Siboldi le tiene mucha confianza al delantero argentino. Elogió a los otros dos anotadores, Marcelo y Diego Lainez.

Además de elogiar a los atacantes, también le dió mérito a la defensa, ya que no era un encuentro fácil. Nahuel tuvo un par de intervenciones, y toda la defensa estuvo sólida.

Habló un poco en general de su club, que hay una mezcla de todo; de experiencia, de referentes, de liderazgo, de juventud, entre otras cosas.

Además habló un poco sobre la motivación de poder conseguir el primer lugar: "No es una obsesión (El primer lugar) es una motivación... "Siempre es lindo estar en el primer lugar"

Para finalizar la conferencia tocó el tema de la dificultad del cierre de torneo, ya que se enfrentan a San Luis que está peleando por los primeros 6 puestos, Tijuana que está peleando entre los primeros 10 y posiblemente podría entrar entre los primeros 6 y el América que está en el primer puesto de la tabla.