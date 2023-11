André Jardine: "Somos la mejor ofensiva, la mejor defensiva"

A celebrar el liderato

América consiguió sumar tres puntos más la noche de hoy en la cancha del Alfonso Lastras, ante ello, el D.T de las águilas invitó a la afición a celebrar el liderato del torneo, aunque, el comandante azulcrema también fue claro que el plantel está consiente de la obligación por obtener el titulo en la fiesta gran del fútbol mexicano

André Jardine en su regresó al Alfonso Lastras | Foto: @LigaBBVAMX

"Somos la mejor ofensiva, la mejor defensiva también, el mayor número de victorias, menor número de derrotas, bien, hay que celebrar sabiendo que vamos a ser juzgados por el resultado de la liguilla más celebrar una conquista de un grupo que está muy enfocado con un pozo de azar por el tema de las lesiones."

Asimismo, André Jardine hablo sobre el tema de las lesiones que últimamente se han presentado dentro del plantel de Coapa, no obstante, afirmó que el grupo sigue unido y concentrado en el objetivo principal.

"Nos faltan algunos jugadores importantes que no estaban, y aún así, el equipo sigue triunfando, se sigue reinventando, es un día muy feliz. Tal vez no jugamos tan bien, más bien, celebrar una victoria ante un equipo que esta muy bien trabajado, que jugó muy bien, celebrar este liderato. Sin duda, una noche feliz".

Finalmente, el timonel brasileño confesó que desde su llegada al América si pensó en algún momento en llevar a las águilas a lo más alto de la general, no obstante, no siempre fue su objetivo principal en este proyecto que se le presentó.

"Sinceramente, en algún momento sí (poner al América como líder bajo su mandato), pero no era una cosa que me atormentara, simplemente, soy un competidor muy fuerte y en algún momento la dirección me paso un número de puntos que quieren de América y yo dije: hay que superar estos puntos".