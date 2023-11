He dormido poco y trabajado bastante: Joaquín Moreno

Después de un semestre de auténtica pesadilla y un 2023 que fue un desastre en lo global, Cruz Azul finalmente cerró el año con derrota ante Puebla y por supuesto su técnico, Joaquín Moreno, asumió su responsabilidad en el incendio.

"Toca hacer reflexión sobre todo lo que haya sido(en el torneo) para poder mejorar, estoy triste por como se dió todo el proceso".

Moreno se mostró satisfecho por el funcionamiento de su equipo a lo largo del Apertura 2023, a pesar de que los resultados y la buena fortuna no acompañaron a Cruz Azul.

​​​​​"El funcionamiento del equipo fue bueno, pero desafortunadamente los resultados no se nos dieron en los momentos críticos".

Foto: TV Azteca

Continuidad en duda

A pesar de los rumores que colocan al todavía estratega de Independiente del Valle, Martín Anselmi, como el futuro técnico de 'La Máquina', Joaquín Moreno aún tiene opciones para continuar al frente de Cruz Azul, aunque para él fue una oportunidad desperdiciada.

"Me duele(la eliminación) por la oportunidad que me dieron, he dormido poco y he trabajado bastante, me voy con la frustración de no haber conseguido el objetivo deseado".

El aún estratega celeste no quiso hacer aclaraciones sobre lo que sigue en su carrera y para la institución cementera.

"Lo tendremos que platicar(con la directiva) dios me va a poner donde tenga que ponerme".

Un torneo amargo

Moreno también dió una lectura negativa respecto al certámen que hizo Cruz Azul, que se quedó sin ingresar a la liguilla del campeonato mexicano por segunda vez en 2023.

"Fue un torneo desgastante, seguramente la directiva no comunicará que procede y que pasará en el futuro".

El técnico cementero dió a entender que a Cruz Azul le hará falta trabajar en el juego en conjunto y buscar ser más precisos en el tema colectivo para progresar.

"En los momentos críticos, las jugadas clave nos cambia el partido emocionalmente, cometemos varios errores y no podemos lograrlo, generamos ocasiones de peligro y no podemos concretar".

Por ahora la incertidumbre reinará en Cruz Azul, ya que aún queda definir cambios en lo directivo, el banquillo y reestructura del plantel.