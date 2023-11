Capitana hondureña llega al Puebla Femenil

El fútbol femenino podrá no tener liga propia en Honduras, aún así, tienen varias referentes, por ejemplo, Bárbara Murillo quien es la primera jugadora hondureña en fichar en la Liga MX Femenil

Ella es la capitana de la Selección de Honduras, siendo la defensa central en las eliminatorias de cara a la Copa Oro W donde incluso marcó un gol en el Estadio Nacional en septiembre.

Bárbara tiene 29 años y tras varios años jugando en el fútbol de los Estados Unidos, llegando a pasar por el FC Lustenau Dornbirn Ladies, de la segunda división en Austria para sumar experiencia.

De acuerdo con el medio “Cipotas”, dio a conocer que la hondureña será una nueva enfranjada.

“Después de dos años esperando esta oportunidad finalmente se me dio. ¡Estoy muy felices de contarles que la que se va para México soy yo!”, declaró la capitana catracha a Cipotas, anunciando su histórico fichaje por las Camoteras.

Siendo la primera futbolista hondureña en militar en las ligas top femeniles, pues la Liga MX está situada en esta lista junto a España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

Con 30 años, las puertas se le abrieron en la liga mexicana con el Puebla, donde el director deportivo adelantó que estaba a punto de firmar con un nuevo elemento que traía muchas ganas de dar a conocer el nivel de su país.

“Es muy difícil llegar a la liga mexicana, lo pensé y dije no se me va a dar, pero se abrieron las oportunidades y más contenta no podría estar”, mencionó la defensa que se ha robado la atención de los medios hondureños en la entrevista donde adelantó su llegada a falta del anuncio oficial.