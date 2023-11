Fernando Ortiz: "San Luis nos dejó vivos"

Se jugaron los primeros noventa minutos de los Cuartos de Final de Ida entre los Rayados de Monterrey y el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Para mala fortuna de los regiomontanos, los potosinos lograron una victoria por la mínima, pero victoria al final, que pudo haber terminado en desgracia para La Pandilla.

En conferencia de prensa después del partido, Fernando Ortiz dio sus impresiones posteriores a la derrota de su equipo.

Conferencia de Prensa

Fernando Ortiz no se vio sorprendido ante la forma de jugar del rival: "No, no me sorprendió, sabía la manera de jugar de San Luis, quizá no fue una noche ideal para nosotros, el tema de juego, no estuvimos no sé si a la altura, pero no tuvimos el equipo que quiero y pretendo. Nos ganaron bien, nos dejó vivos, es la frase que tengo en mi cabeza, pero en casa y con nuestra gente saldremos a buscar el partido, a ganar y esperemos mostrar otra cara", puntualizó el técnico de Rayados.

Asimismo, Ortiz también reconoció que los potosinos tuvieron oportunidades muy claras respecto a las que tuvo Rayados. "Nosotros tuvimos no tan claras, si se hubieran llevado un gol o dos más, hubiese sido más difícil. Con 1-0 con nuestra casa y nuestra gente es un resultado que podemos revertir y vamos a trabajar para corregir”, declaró el timonel argentino.

Fernando Ortiz también agregó que era muy importante ganar de visitante y sumar, y si bien aún tienen un partido pendiente que es la vuelta en el estadio BBVA, tenían que ir por la victoria para trabajar más tranquilos. "Teníamos que llevarnos algo de acá, pero no se logró", expresó.

Los Cuartos de Final de vuelta se jugarán el próximo sábado 2 de diciembre en el Estadio BBVA, casa de Monterrey, en punto de las 9:10 pm. Si Rayados quiere avanzar a la semifinal, le basta ganar 1-0 en casa o con cualquier empate global ya que la posición en la tabla, le daría el pase a la siguiente ronda.