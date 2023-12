América sabe imponerse en el Alfonso Lastras

Se definieron las semifinales del actual torneo Apertura 2023, el rival para el América sería el Atlético de San Luis, después de que este diera la sorpresa contra Monterrey ganándole en el global 2-1. Un rival que de principio no genera incertidumbre dentro del equipo, ni en la aficion, pero esto tiene un motivo y un porque de esa confianza en el equipo de parte de la aficion para este partido de ida...

Antecedentes del America en el estadio Alfonso Lastras.

Para el América se podría decir que el estadio Alfonso Lastras es como su segunda casa, pues desde que el Atlético de San Luis ascendió en el 2019, las águilas ha visitado tan solo 7 veces su estadio, Y solamente en una ocasión ha perdido (Copa Mx - J4 - Cl19), en las demás se ha llevado la victoria, además de tener una diferencia de +6 goles jugando de visitante:

Atletico SL 2 - 0 America, Copa Mx 2019.

Atletico SL 0 - 1 America, Apertura 2019.

Atletico SL 1 - 2 America, Apertura 2020.

Atletico SL 0 - 1 America, Apertura 2021.

Atletico SL 1 - 3 America, Clausura 2023.

Atletico SL 0 - 1 America, Apertura 2023.

Foto: Club America via Facebook

A pesar de tener una ventaja considerable de marcadores a favor del America en el estadio Alfonso Lastras, no sucede la misma situación de forma local, pues en tan solo 5 veces que el Atlético de san Luis ha visitado el estadio Azteca se han sabido sobreponer en 2 ocasiones, una de ellas en los cuartos de final del anterior torneo Clausura 2023.

America 1 - 0 Atlético SL, Copa Mx 2019.

America 2 - 1 Atlético SL, Clausura 2021.

America 2 - 3 Atlético SL, Clausura 2022.

America 3 - 0 Atlético SL, Apertura 2022.

America 1 - 2 Atlético SL, Clausura 2023.

Como se ve en los antecedentes, para el America el estadio Alfonso Lastras no supone ningún tipo de miedo, pues a pesar de no tener marcadores tan abundantes jugando de visitante, ganar no es algo que se le complique, es por esto que llega como amplio favorito para llevarse la victoria en esta ida de las semifinales.

El partido sera este Miércoles 06 de diciembre a las 21:00hrs, donde las águilas buscaran llevarse la mayor ventaja posible para cerrar el pase a la final en su casa; el estadio Azteca.